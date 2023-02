Tres encaputxats armats amb matxets van entrar a robar en un supermercat i es van endur els diners de les caixes. Els fets van tenir lloc el passat divendres a la nit, poc abans de les 9 del vespre, a un establiment de la cadena Charter-Consum, a la carretera de Barcelona de Ripollet del Vallès.

Com es veu a les imatges del vídeo, gravades per les càmeres de seguretat de l’establiment, els tres assaltants van entrar amb una actitud violenta i amenaçant contra els clients de la botiga. Els lladres no van deixar sortir a ningú mentre perpetraven el seu assalt, segons ha detallat un dels testimonis.

Posteriorment, els dos treballadors que hi havia al local en aquell moment van poder escapar per la porta del darrere, avisant a la policia, que no els va poder aturar. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals. Els Mossos han confirmat que els tres assaltants portaven armes blanques. Els individus es troben en parador desconegut i la investigació sobre els fets continua oberta.