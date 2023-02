Karol G, Bad Gyal i Rauw Alejandro llueixen dissenys de Javier Guijarro

Javier Guijarro és aquell amic a qui acudir d’emergència quan fa falta una camisa, un vestit o una jaqueta per un dia gran. Per una cita marcada en vermell al calendari en què cal lluir i el nostre armari no està a l’altura. És aquella trucada infal·lible de rescat, però ho és per als artistes internacionals, com Bad Gyal, Karol G o Rauw Alejandro, quan volen generar un bon “impacte visual” en un videoclip.

El jove de 22 anys, fins fa poc estudiant de l’Escola Superior de Disseny (ESDi), de Sabadell, s’obre pas en el sector de la moda confeccionant peces de roba que generaran milions de visualitzacions.

Va vestir Rauw Alejandro en una de les seves cançons, Tamo en nota, amb Angel Dior. Un passamuntanyes texà amb serrells i, a conjunt, uns pantalons de pota ampla esparracats.

També ha rebut la trucada dels estilistes de Karol G, que necessitaven que la cantant lluís de forma espectacular en la seva col·laboració amb Shakira, TQG. En aquesta ocasió, firma el vestit de pell grana de la cantant.

La primera creació de Guijarro a aparèixer en un videoclip de masses va ser per a Bad Gyal, a Real G amb Quevedo. El dissenyador va prestar-li una faldilla daurada de pell i cuir, confeccionada a mà i a làser. Un treball “experimental” per una assignatura de segon de carrera que els estilistes de la cantant van ullar per Instagram, aparador de les seves creacions.

“Que arribin aquestes oportunitats sent un dissenyador tan jove i tan emergent és una motivació per a continuar treballant i poder donar forma a futurs projectes”, celebra el jove, que somia a tenir la seva pròpia marca. Guijarro, tal com anomena Karol G a aquells que aconsegueixen coses grans, fa camí per esdevenir una Bichota.