El moviment de cintura de Bad Gyal més sabadellenc

Darrere del sensual bellugueig de cintura de Bad Gyal en el seu darrer videoclip amb Quevedo, hi ha l’esforç d’un universitari. La faldilla daurada que llueix la cantant internacional de dancehall és obra de Javier Guijarro (2000), recentment graduat en disseny de moda a la sabadellenca ESDi.

Més d’un milió de persones ja han vist la peça de roba en el vídeo, que és tendència a Youtube. “És una motivació per mi. Perquè tot just he acabat la carrera i això m’ofereix molta exposició”, comenta el jove dissenyador, que vol obrir-se camí en el sector. Té intenció de traslladar-se a París per continuar aprenent, potser treballant per alguna marca estrangera o potser formant part d’un equip creatiu. Després li agradaria emprendre un projecte personal.

El seu darrer èxit no és una simple faldilla daurada. Guijarro la va confeccionar durant moltes hores amb cuir i pell, tallant peces a mà i a làser, per un treball “experimental” de segon curs de carrera. L’equip de Bad Gyal s’hi va interessar en veure la peça a l’Instagram del dissenyador, que tot i haver-se graduat recentment ja té contactes en el sector de l’estilisme, la moda i la música. Recentment, el jove també ha rebut el primer premi de l’ESDi Degree Fashion Show, per la col·lecció Coupé.

Els dissenyadors emergents com Guijarro són un viver per als videoclips dels artistes. “Les marques emergents són més trencadores que les establertes. I els estilistes dels artistes busquen crear impacte visual”.

D’impacte visual, Bad Gyal n’ha generat segur en el seu darrer videoclip amb Quevedo. Però potser s’endú una decepció quan el seu equip d’estilistes li recordi que ha de retornar la faldilla a Guijarro.