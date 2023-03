Josep Molins, l’energia imparable d’un mite de l’atletisme

Aquest article es va publicar al Diari de Sabadell en l’edició del 28 i 29 de juny del 2018. A continuació, recuperem l’entrevista després de conèixer la seva mort aquest dijous 2 de març del 2023:

L’atletisme és la seva vida. El nom de Josep Molins -Pep pels amics- s’associa inevitablement a l’atletisme. De fet, és així. El Molins és una autèntica institució en el món atlètic sabadellenc -no tothom pot presumir de tenir unes pistes d’atletisme amb el seu nom-, estatal i internacional. Ha participat en uns Jocs Olímpics, ha guanyat una Jean Bouin, ha corregut la Marató de Nova York, ha guanyat innumerables títols estatals… Però també és un personatge singular.

Podríem fer un llibre de la seva vida. De fet, confessa que guarda agendes des de l’any 1949 on ho apunta absolutament tot. I tot és tot. És una espècie de diari perso- nal molt peculiar. Entrenaments, horaris, actes, visites, fins i tot els encàrrecs particulars que realit- za cada dia. La seva vida és pura energia. “Necessito estar actiu. Si un dia el metge em diu que haig de deixar l’atletisme, em moro. Per sort tinc les pulsacions a 40, i això és la clau per córrer”.

Als seus 85 anys cada tarda baixa a les pistes municipals -que es van batejar amb el seu nom- per entrenar un grup d’una cinquantena d’atletes de diferents categories. Això no és tot. Cada dimecres surt amb un grup d’amics i companys per fer quilòmetres en bicicleta. Sense oblidar les seves obligacions com a president de la Joventut Atlètica Sabadell ( JAS). “Nosaltres fem les reunions sobre la gespa, és l’avantatge de tenir grans col·laboradors a la junta i jo sóc el primer en arremangar-me”. Recorda que es va adonar que podia ser un bon atleta gràcies a la fotografia. “Em fascinava. Un dia vaig anar a fer fotos amb el meu trípode a un campionat de Catalunya de cros. Un cop fetes, em vaig posar a córrer darrere dels últims classificats i vaig acabar dels primers”. Va viure set anys a Madrid quan competia amb el FC Barcelona. Va ser sisè en un campionat del món a Txèquia, va guanyar la Jean Bouin i va participar als Jocs Olímpics de Roma’60 en els 5.000 metres. “Vaig fer la meva millor marca personal, però no va ser suficient per anar a la final”, lamenta encara anys després.

Esports Molins

També va muntar la històrica tenda Esports Molins de la Rambla, on hi han treballat atletes tan destacades com la campiona del món Carme Valero, també sabadellenca. Però per sobre de tot, el Josep es considera “un mestre”, funció que va desenvolupar a les escoles Sant Francesc, Ferran Casablancas i Escola Pia.

A casa seva es respira atletisme. La seva dóna, la Mati Gómez, va ser campiona d’Espanya. El seu fill Jordi també ha estat campió de Catalunya. Ara li toca fer de cangur dels seus nets. En té sis. Un el veu poc perquè viu a Santiago de Chile amb la seva família i els més petits ja tenen fusta d’atletes.