Derbi d’equips d’autor a Lliga Nacional juvenil

Aquest diumenge a les 16:00 el Municipal d’Olímpia viurà el segon derbi sabadellenc de la Lliga Nacional, el juvenil “B” del CE Sabadell i el juvenil “A” del CE Mercantil s’enfrontaran en un partit on tots dos equips arriben amb clares aspiracions de part alta i un estil de joc molt marcat pels seus entrenadors. Al duel de la primera volta, disputat al Municipal d’Arrahona – Merinals Joan Murtró, el Mercantil es va imposar amb un clar 3 a 0 on la contundència a les àrees va ser la clau.

El local, el CE Sabadell “B”, arriba al duel en el seu millor moment de la temporada. En els últims 7 partits, han sumat 16 punts perdent únicament davant el líder, el Nàstic Manresa. Consolidat a la zona mitjana-alta de la taula i sense presumibles problemes per a acabar salvant la categoria, els arlequinats afronten el que queda de lliga amb l’objectiu de quedar el més amunt possible. El tècnic, Conrad Garcia ha deixat clar quin serà el seu pla de partit i que serà fidel al seu estil de joc: “Hem madurat molt des de l’inici de lliga. A nosaltres ens agrada tenir la pilota i dominar i ens centrem més en el nostre joc que en el que pugui beneficiar o perjudicar el rival.” L’entrenador del Centre d’Esports s’ha volgut treure la pressió de sobre: “No podem pujar de categoria i, per tant, no tenim cap tipus de pressió. El nostre objectiu és guanyar cada setmana i fer evolucionar els jugadors perquè puguin arribar al juvenil de Divisió d’Honor l’any vinent”.

Conrad Garcia i Marc Xala al partit de la primera volta/LLuís Franco

Per l’altra banda, el CE Mercantil arriba al derbi a la 4a plaça i actualment aconseguiria l’ascens de categoria amb 1 punt de marge respecte a l’Escola de Futbol Gavà, el seu principal perseguidor. Els de Marc Xala van veure trencada la seva ratxa de més d’un any sense perdre fa prop de 2 mesos, en caure per 2 a 1 davant l’Espanyol “B”. Des de llavors, s’han refet i acumulen 4 victòries i dues derrotes. Tot i que des del club es vol mantenir prudència i no es marca com a objectiu, els mercantilistes són un dels clars aspirants a l’ascens a la màxima categoria juvenil. El tècnic, Marc Xala, ha valorat les darreres jornades i com s’han aixecat de les derrotes després de tant temps: “Quan fa tant temps que no perds sempre és un xoc de realitat que torni a passar, però som conscients del club en el que estem i arribar a la jornada 20 amb només tres derrotes és d’un gran mèrit”. L’entrenador mercantilista també ha explicat la manera en què els rivals competeixen contra el seu equip en la segona volta: “A la segona meitat de la competició, els equips ja saben si estaran a dalt o a baix i plantegen els partits de forma diferent. Els nostres rivals ens estan cedint la iniciativa i sabem que, en aquest cas, per la filosofia del Sabadell i del Conrad no serà així. Serà un partit maco i competit”.

Dos juvenils sabadellencs, dos estils de joc molt marcats i també dos grans golejadors, un a cada banda. Ivan Sánchez al CE Sabadell és la gran amenaça ofensiva dels de Conrad amb 8 gols. Al CE Mercantil, Miguel Expósito és la referència a l’atac i suma 11 gols. Expósito, a més, es troba molt a prop de convertir-se en el màxim golejador històric del juvenil blaugrana amb 26 dianes, només superat per Nakor (27) i Aaron Bueno (29).