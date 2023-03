La Fira Pro culmina les seves jornades d’oferta formativa i de treball

La nova SBD Fira PRO: Formació i Treball ha culminat aquest dissabte les seves jornades d’oferta formativa i de treball. Durant 3 dies, l’espai de la Fira Sabadell ha acollit un total de 31 centres educatius i 30 empreses i entitats. El nou saló, fruit de la unificació de les anteriors fires Connecta’t a l’FP i Fira Ocupació Sabadell en un únic esdeveniment ha permès als assistents orientar-se a les diferents opcions del món laboral.

Canvi d’etapa

Per la responsable del Departament d’Educació, Carme Pallès , la primera valoració de la nova etapa és molt positiva. “La nostra intenció era iniciar un canvi d’etapa unint formació i treball, aconseguint personal qualificat per a les empreses”, ha expressat. Pels organitzadors ampliar el target d’assistència era una peça clau: “Volíem atraure alumnes de primeres transicions, persones que busquen feina o que es volen requalificar al món laboral i penso que ho hem aconseguit”, ha afegit.

Un fet promogut pels últims canvis que ha patit la Formació Professional:”La nova llei d’FP ara integra tota la formació professional del món laboral, professional i educatiu i aquí ho hem fet palès”. L’esdeveniment s’ha organitzat en funció de sectors laborals. A cadascun d’ells s’hi ha pogut trobar empreses i centres formatius. Al mig de cada espai s’hi ha celebrat demostracions relacionades amb l’àrea.

Espai de guiatge

“Encara no sé què vull estudiar de gran, ni si vull fer universitat o FP”, ha comentat en Manel, estudiant de 4rt d’ESO assistent a la fira. Per ell fires com aquestes són útils a l’hora de prendre una decisió: “Ho he de triar, però de la fira m’emporto algunes idees que crec que em poden ajudar”. Un altre punt de vista és el de la Maria, que busca fer un canvi de vida: “La carrera que vaig estudiar no em va donar les oportunitats que creia, penso que amb una FP potser em va millor i vinc a informar-me”, ha assegurat.

Pel que fa a assistència, segons l’organització, s’han superat les 4000 persones de l’anterior edició. Atraient sobretot, alumnes que acaben l’ESO, alumnes que voler fer una FP i adults que busquen ampliar els seus estudis.

Fotos