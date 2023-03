L’OAR Gràcia supera amb autoritat el H. Banyoles (40-28)

El Gràcia ha tornat a la victòria després de l’entrebanc de la jornada anterior a Sarrià de Ter i de resoldre, per un 40-28 ben expressiu, la visita del Banyoles, tot i que l’enorme diferència s’ha elaborat en els últims quatre minuts, quan ha doblat el marge de 6 gols que duia en el 34-28.

L’enfrontament ha estat disputat, però alhora devaluat per les errades que s’hi han produït. No ha estat especialment encertat el Gràcia en els primers instants i s’ha vist obligat a anar a remolc del Banyoles (4-6). Passat el minut 10, de contracop, Oriol Miró ha canviat la dinàmica (7-6) encara que només fos perquè el conjunt gracienc gaudís d’avantatges d’un a tres gols en l’estira-i-arronsa posterior.

Quim Vaillo, per fi, ha superat la barrera tres minuts abans de la mitja part (17-13) per donar pas a una fase col·lectiva en què tothom tenia en comú fallar el que generalment no es falla. Així doncs, el marcador ha descansat abans no ho fessin els jugadors.

Gol impossible de Quim Vaillo

Al minut i mig de la segona part cada equip n’ha comptabilitzat un parell més, l’últim dels quals la falta en atac d’Esteve Ferrer que ha permès el contraatac de Guillem Correro per engrandir una mica més la diferència (18-13). El Gràcia ha entrat aleshores en ratxa i s’ha mostrat més efectiu que el seu rival, a qui ha deixat força endarrerit (29-20, minut 16). Però ha passat de la llum a la foscor i Pere Ayats ha hagut de demanar temps mort per evitar mals majors: el parcial 0-4 del Banyoles ha servit per avisar que precipitació i relaxació poden tenir conseqüències negatives (29-24).

Un gol gairebé impossible de Quim Vaillo ha tancat la crisi i la possibilitat de qualsevol patiment. Amb el partit resolt (34-28) el Banyoles ha perdut la concentració i, com abans, ha estat negat fins al xiulet final. El Gràcia aquest cop no l’ha imitat, sinó que ha mantingut alta l’eficàcia i s’ha regalat el parcial 6-0, començat per Bernat Correro i acabat per l’espectacular acció de Marc Ferrer gairebé al límit del temps reglamentari (40-28).

En el partit més atractiu de la jornada, el Sant Cugat ha guanyat «in extremis» el líder Granollers per 29-28, culminant una remuntada que li ha evitat la tercera derrota consecutiva. A la zona alta, l’interès es manté ben viu.