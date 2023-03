VIDEO | El 8-M s’estén pels carrers de Sabadell: “Juntes ho podrem tot”

1.200 dones al carrer per reivindicar les mateixes oportunitats que els homes. El 8-M s’ha estès pels carrers de Sabadell des del sud de la ciutat, amb més d’un miler de manifestants, segons dades de la Policia Municipal de Sabadell.

El lema de l’edició del 2023 ha estat Un dia no podrem més i juntes ho podrem tot, on les dones, majoritàriament vestides de color negre, reivindicaven la igualtat sota consignes com ara “visca la lluita feminista” o “cuidar, cuinar, també és treballar”. La marxa s’ha iniciat a les 18.30h a la plaça de la Creu de Barberà i ha recorregut la carretera de Barcelona fins enfilar-se a la Gran Via i tombar cap a la Rambla. Les manifestants han arribat fins a l’Ajuntament de Sabadell.

🔴 ARA | Centenars de dones es manifesten pel 8-M a Sabadellhttps://t.co/whshc5Q6jz pic.twitter.com/iTZdtBdLQe — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) March 8, 2023

Algunes dades

Els jutjats de Sabadell han tramitat 230 denúncies per violència de gènere el tercer trimestre del 2022, segons dades facilitades pel Consell Comarcal. Líders al Vallès. La majoria de denúncies s’interposen per lesions lleus (73,6%), per maltractament habitual (5,2%), contra la llibertat, integritat moral i intimitat (7,8%) o per trencament de penes i mesures (13,4%), entre d’altres. I, la gran majoria de les vegades, són les mateixes víctimes les que decideixen delatar el seu agressor (86,1%), però no sempre és així.

En el cas de Sabadell, un gruix important de les denúncies (13,9%) arriben a les dependències judicials a través d’un comunicat de lesions.

Un programa durant tot el mes

A banda dels actes centrals pel 8-M, l’Ajuntament ha organitzat una cinquantena de propostes, que tindran lloc durant tot el mes de març i amb formats molt diversos: xerrades, activitats esportives, tallers, exposicions o espectacles. El programa s’ha treballat de forma transversal amb diferents serveis de l’Ajuntament de Sabadell i la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI, i altres entitats i clubs.

Destaca la taula rodona Dones i èxit esportiu, que es farà el proper dijous 16 de març a les 18 hores al mateix Casal Pere Quart. Hi participaran tres esportistes d’elit: la waterpolista Maica Garcia, la nedadora Marina Garcia i l’atleta de curses de muntanya Núria Picas.