L’espai públic, de tots

El ple municipal ha aprovat aquesta setmana el pla d’accessibilitat amb un ampli full de ruta valorat en 4,6 milions d’euros sobre les actuacions que s’haurien de dur a terme per aconseguir que Sabadell esdevingui una autèntica ciutat accessible per a tothom. Dins d’aquest gran paquet de mesures, només en millores de voreres s’hauria d’invertir vora un milió d’euros. L’estudi és molt extens i ha analitzat en total 2.769 trams de carrers, que sumen 278 quilòmetres.

Més enllà de les anàlisis tècniques que es puguin fer, en el marc de la nostra secció Sabadell 2027 hem acompanyat dues persones amb diversitat funcional –una invident i una altra amb discapacitat física– en un passeig per la ciutat. En termes generals, valoren positivament l’accessibilitat dels nostres carrers, però demanen algunes millores que afecten tant l’administració com tota la ciutadania. Accelerar algunes actuacions previstes, com l’ampliació dels semàfors sonors per als cecs i ampliar les voreres per a les cadires de rodes, però també accions petites i individuals, com no deixar els excrements dels animals al carrer i respectar l’espai de les terrasses serien mesures que, sens dubte, poden contribuir a fer de l’espai públic un lloc per a tothom.