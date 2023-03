Laura Borràs a Sabadell: “Amb els nous pressupostos la Generalitat ha fet un pas més cap a l’autonomisme”

L’expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha visitat Sabadell aquest dissabte al matí. La juntaire ho ha fet en el context d’una xerrada sobre feminisme, anomenada ‘Amb ulls de dona’, al Racó del Campanar organitzada per Junts per Sabadell amb la presència de Lluís Matas, alcaldable per Sabadell; Katia Botta, número 2; i Clara Camps, número 4.

Borràs es mulla sobre els pressupostos

Abans de l’esdeveniment Borràs, acompanyada de Matas, ha visitat els carrers del centre de la ciutat i el Mercat Central. A continuació l’expresidenta del Parlament ha atès als mitjans de comunicació. Segons Borràs, la primera part de la seva visita s’ha centrat a conèixer les necessitats dels sabadellencs. A continuació, ha carregat contra la carrera aprovació dels pressupostos. “Fan un gir respecte al que va votar la gent el 14F, que era treballar per assolir la independència”. Una de les seves principals queixes ha estat la no aprovació de les esmenes que Junts va presentar: “N’eren 800 i no se’n va aprovar cap, fet que va consumar aquest gir cap a l’autonomisme”.

Al parlar del Govern també ha dedicat unes paraules al President Aragonès. “Ell va dir que se sotmetria a una moció de confiança i no ho va fer, també ha incomplert els pactes que el van fer president i va dir que culminaria el procés d’independència i no ho ha fet”. Un dels altres temes ha estat la seva possible suspensió i la continuïtat de Junts a la presidència del Parlament. “Respectem i defensem el dret a la presumpció d’innocència, al Parlament de Catalunya no s’ha respectat i no s’ha defensat a la seva presidenta”. Tot seguit, Lluís Matas, ha valorat l’impacte dels pressupostos a la ciutat: “Les nostres propostes no s’han escoltat, és un pas enrere i una mala notícia cap a l’autonomisme”.

Candidatures feministes

Després de l’atenció als mitjans ha començat l’acte. Aquest ha estat introduït per Matas, qui ha destacat que a les properes municipals la llista de Junts per Sabadell “tindrà més dones que mai”. A continuació, l’acte ha estat conduït per Clara. La número 4 ha destacat que “El 8M és cada dia, encara queda molt per a fer i ha de ser des de la política i involucrant a tota la societat”.

Després ha estat la intervenció de Borràs, qui ha reivindicat el paper del feminisme. “Aconsegueix drets per a les dones i per a tothom, és un moviment transformador que busca millorar i defensar la vida de la gent”.

Per acabar, Botta ha destacat el llarg camí que queda per recórrer. “Ha costat molt arribar als drets que tenim ara, i encara queda molt per a fer”.

L’esdeveniment s’ha emmarcat dins dels actes del partit pel 8M i ha congregat gairebé unes 200 persones al Racó del Campanar.