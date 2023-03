L’OAR Gràcia decideix en el tram final i s’acosta a les fases d’ascens (31-21)

El Gràcia tenia un partit còmode en teoria, però déu-n’hi-do el que li ha costat obtenir una diferència significativa en el marcador (31-21) per allunyar la possibilitat de qualsevol ensurt. El resultat final, si bé ha estat generós en la victòria, amaga que el conjunt gracienc ha tingut una actuació grisa i que, en moltes fases, ha sobreviscut gràcies a les nombroses errades d’un Amposta que intenta sortir de la zona de descens.

Tres regals de l’equip visitant han propiciat dos contracops de Mireia Pascual i un tercer d’Emma Falguera que han obert el primer marge (3-0). L’inici llampegant no ha tingut continuïtat: al Gràcia li ha faltat decisió i empenta i ha estat a punt de perdre la diferència de no evitar-ho l’aturada de Daisy Montserrat (6-5). L’Amposta ha tornat a perdre dues possessions consecutives que han aprofitat Clàudia Marrugat i Mireia Pascual per recuperar el marge inicial (8-5) però, en un enfrontament plagat de despropòsits, les verd-i-blanques han iniciat la seva ratxa de pèrdues que ha donat pas al 10-10. El Gràcia ha tornat a aparèixer (12-10) i a desaparèixer (12-12), el que ha motivat el temps mort de Carol Carmona, visiblement molesta per l’actuació del seu equip. Poc després ha arribat el descans amb l’incert 14-13.

La sentència

Els despropòsits han tornat a ser protagonistes en els minuts inicials del segon temps, primer compartits pels dos conjunts (14-14), però de seguida l’Amposta s’ha buscat tot sol la ruïna perquè ha perdut quatre possessions una rere l’altre. El conjunt de Carol Carmona n’ha obtingut un bon profit i ha deixat el partit preparat per a la sentència (18-14). Tanmateix, ha tornat a caure en la mediocritat i ha hagut de seguir picant pedra perquè no se li compliqués la situació en el tram final. Encara sort que l’Amposta no ha encapçalat cap reacció. Així, els 4 de gols favorables al Gràcia es mantenien quan s’han començat a disputar els 10 últims minuts (24-20).

A partir d’aquí tots els mèrits se’ls ha endut l’equip sabadellenc. L’Amposta només ha pogut superar un cop la portera Daisy, en llançament de 7 metres, en contrast amb la regularitat que el Gràcia ha acabat tenint i que li ha permès disparar la diferència (31-21). Un pas més cap a la classificació quan falten 4 jornades amb els 5 punts d’avantatge sobre el Sant Vicenç, que ha patit a última hora al pavelló del Levante tot i que ha obtingut la victòria (26-27). Al Gràcia li venen ara 2 partits seguits i complicats a camp contrari (Alacant i La Roca) els resultats dels quals li permetran un final de lliga ben tranquil o tot el contrari.