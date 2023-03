1,26 milions d’euros a la millora dels espais públics de Can Rull i Cifuentes. Aquest és el balanç de la inversió realitzada als dos barris al llarg d’aquests últims quatre anys. Entre els projectes que s’han portat a terme, s’estan fent o estan previstos, figuren accions a diferents punts per fer-los més accessibles, la renovació d’àrees de jocs infantils, la substitució de l’enllumenat a prop d’una quarantena de carrers, l’actuació a ferms i voreres i la renovació que es projecta als entorns de la Via Alexandra. Així mateix, en les darreres setmanes ha començat el desmantellament dels horts il·legals, ubicats en part a Cifuentes i que generaven múltiples molèsties al veïnat.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat els esforços per millorar l’accessibilitat en les diferents zones, una de les demandes veïnals recurrents. “Hem impulsat diferents actuacions en aquest sentit, sense descuidar altres aspectes igualment importants com la millora de les àrees per a infants, la dignificació de l’espai públic o la renovació de l’enllumenat”, ha remarcat.

Espais públics renovats i més accessibles

Entre els treballs hi ha la millora de les escales i la instal·lació rampes entre la carretera de Terrassa i els carrers de Beethoven i de Palestrina, als quals es destinen prop de 224.000 euros. Així mateix en les properes setmanes s’iniciarà la intervenció prevista a la plaça de Ròmul i entorns, que inclou la instal·lació de rampes i que millorarà la connexió entre els dos nivells de la plaça i també l’enllaç entre els carrers de Bécquer i Plaute. En aquest cas, l’actuació comportarà una inversió superior als 241.000 €.

També en relació amb l’accessibilitat s’ha rehabilitat la plaça d’Antonio Machado, on s’ha substituït el paviment de sauló granular per llamborda vermella i contribuït a facilitar la mobilitat.

Entre les actuacions que s’han impulsat a aquest sector de Sabadell, hi ha la millora de les voreres i l’espai d’estacionament als entorns del centre cívic de Can Rull i la renovació i manteniment de ferms i voreres a diferents carrers com els de Johann Sebastian Bach, Beethoven, Palestrina, Chopin i Wagner, entre altres.

Així mateix, s’ha avançant en la naturalització dels espais públics, amb accions com la renovació de l’arbrat del carrer dels Fatxendes i la millora del enjardinaments de la mitjana de la Via Alexandra.

Espais per a infants, d’estada i lleure

La renovació de les àrees de joc infantil ha estat un altre dels eixos d’acció a la zona, que ha vist millorades les àrees per a infants de les places de Benjamin Garcia, Ròmul i Galileu, el parc de Tierno Galván o també de l’espai públic del carrer Lucreci. I properament s’han d’abordar noves accions per afavorir la mobilitat d’entorns escolars.

Així mateix, està prevista la renovació dels entorns de la Via Alexandra, que contempla una nova font, la renovació del carril bici i de la vorera. Els treballs comportaran una inversió de l’entorn dels 720.000 €.

D’altra banda, una de les millores assolides ha estat el condicionament d’una àrea d’esbarjo per a gossos, darrere la Biblioteca de Ponent, a la plaça d’Ovidi Montllor. Un espai de 1.345 m2 que s’ha condicionat dins el compromís municipal d’augmentar el nombre d’aquestes àrees als diferents districtes de la ciutat.

Renovació de l’enllumenat

La renovació i substitució dels punts de llum per led impulsada a tota la ciutat ha arribat a prop duna quarantena de carrers de Can Rull i Cifuentes, com l’avinguda d’Andreu Nin, els carrers de Aristòtil, Ovidi, Juvenal, Demòstenes, Lucà, Lucreci, Sarasate i Tirana, la plaça de Benjamin Garcia o la Via Alexandra, entre altres.

Parc de Catalunya

A la inversió superior a l’1,26 M€, caldria sumar les millores fetes els darrers temps al Parc de Catalunya, que beneficien diferents barris i en general al conjunt de Sabadell. Entre les actuacions, s’hi ha fet el nou skateparc, millores a l’amfiteatre i s’han renovat les zones de joc infantil de les places d’Ernest Lluch i de l’Argub. Així mateix, s’han millorat la cartelleria del Parc i les voreres dels carrers de Prat de la Riba i Andreu Nin.

Desmantellament dels horts il·legals

Aquest mes de febrer l’Ajuntament ha iniciat el desmantellament dels horts il·legals ubicats a Can Llong i Cifuentes per poder endreçar aquest àmbit de la ciutat. La intervenció ha començat amb les parcel·les de titularitat municipal, on en un futur es construiria habitatge públic. Els horts ocupats han estat font de problemàtiques diverses i comportaments incívics. Amb les actuacions es vol impedir el desenvolupament de construccions o activitats il·legals, prevenir riscos derivats d’aquestes activitats i evitar les molèsties que es generen al veïnat.