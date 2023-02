Comença el desmantellament dels horts il·legals de Can Llong i Cifuentes

El desmantellament dels horts il·legals ubicats a Can Llong i Cifuentes ha començat aquest dimarts amb l’objectiu d’endreçar aquest àmbit de la ciutat. La intervenció ha arrencat amb les parcel·les de titularitat municipal, on en un futur es construiria habitatge públic.

Els horts ocupats han estat font de problemàtiques diverses entre les quals botellots i consum de drogues, sorolls i música durant la nit, baralles, acumulació de brutícia i abocaments incontrolats de deixalles com fustes, cartrons, plàstics o matalassos i altres comportaments incívics a la via pública. A més, l’espai ha patit diversos incendis en els últims temps. Amb les actuacions es vol impedir el desenvolupament de construccions o activitats il·legals, prevenir riscos derivats d’aquestes activitats i evitar les molèsties que es generen al veïnat.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assenyalat que les tasques començaran amb les parcel·les de Vimusa i continuaran amb les de l’Ajuntament, en un espai que estava degradat, amb situacions d’il·legalitat i que generava molèsties als veïns. En aquest sentit, ha remarcat la “importància de recuperar aquests espais, ja que a les parcel·les de Vimusa en un futur hi anirà habitatge de protecció oficial”.

Les diferents propietats dels terrenys

El desmantellament arriba després dels tràmits legals i administratius impulsats per l’Ajuntament i per Vimusa que han permès obtenir l’autorització per poder fer la intervenció o el desistiment, per part dels ocupants, de mantenir l’ocupació il·legal tant de les parcel·les municipals com de les parcel·les propietat de l’empresa municipal d’habitatge. Aquest operatiu es mantindrà actiu fins a la recuperació de totes les parcel·les ocupades i el seu desmantellament per impedir-ne futures ocupacions. La tramitació legal i administrativa en relació als horts il·legals s’ha hagut d’impulsar per diferents vies atenent a si les parcel·les eren propietat de l’Ajuntament o bé de l’empresa municipal Vimusa.

Per altra banda, hi ha altres parcel·les ocupades que són de propietat privada. En aquest marc, el contacte amb el veïnat ha estat constant i en paral·lel a tota la tramitació legal i administrativa que s’ha impulsat per recuperar les parcel·les, en els últims dos anys s’han distribuït avisos explicatius sobre la il·legalitat de les ocupacions. També s’han tancat part dels accessos rodats a la zona i s’hi han instal·lat senyals de prohibició d’entrada i circulació a través dels camins de les zones ocupades (llevat dels vehicles d’emergència). A més, s’ha incrementat la vigilància.

Aquest estiu, l’Ajuntament ja va portar a terme la neteja de la part dels terrenys ocupats que s’havia cremat al juliol. L’acció es va realitzar de manera subsidiària per garantir-hi la seguretat i salubritat i, un cop feta, s’ha reclamat a la propietat que hi assumeixi el cost.