Fomentar la igualtat en l’esport gràcies a un torneig de petanca

Amb la setmana del 8M, Sabadell s’ha omplert d’activitats i reivindicació. Enguany la temàtica escollida ha estat l’esport femení, motiu que han aprofitat Club de Petanca Arrahona Merinals i Sabadell Més per a organitzar un torneig de petanca per a fomentar la igualtat. A la cita, que s’ha celebrat a la pista del club, hi han participat 24 dones. Primer han conegut els fonaments bàsics d’aquest esport i després s’han barrejat amb altres jugadors més experimentats per a aprofundir l’experiència. L’esdeveniment també ha servit per posar en valor la petanca: “Volem que se’ns tracti dignament com a qualsevol altre esport”, ha expressat el president del club Sergio Ortega.

