El trajecte de portar els infants a l’escola s’ha de fer religiosament de dilluns a divendres, i com a mínim dues vegades al dia. Ens apropem a tres barris de Sabadell per esbrinar com són aquests minuts que pares, mares, tutors o familiars destinen diàriament perquè els més petits s’asseguin al pupitre; i quines millores es podrien implementar per polir, blindar i agilitzar aquest recorregut. Ja que l’entorn escolar és quasi com un braç més del col·legi, la Cristina Ujaque, presidenta de l’AFA de l’Escola Vedruna Immaculada, a les Termes, apunta que han de ser espais “igualment nets com ho està l’escola”. Ujaque, que indica que l’AFA ja va fer una instància a l’Ajuntament de Sabadell, recorda que “els infants ho toquen tot, i a vegades ens trobem fins i tot amb vidres per la vorera o amb rates que surten dels parterres”, a pocs metres de l’entrada al col·legi. La presidenta de l’AFA, que assegura que “no tot són males notícies”, celebra que en matèria de mobilitat sí que s’han pres mesures: “Agraïm tenir la barrera per tancar el trànsit del carrer en hora punta i la limitació a 30 km/h als carrers de l’escola”.

“Una xarxa de vies pacificades”

A la Creu Alta, la demanda passa precisament per brindar més protagonisme a les famílies que fan el trajecte fins a l’escola caminant o amb bicicleta. Joan Vallbona, pare de l’escola Samuntada i un dels usuaris del ‘Bicibús’, sosté que “ja hem sol·licitat que una part de la rotonda de la torre de l’Aigua quedi sense circulació per fer més segur l’accés a l’escola”. Tal com apunta Vallbona, “seria ideal la creació d’una xarxa de vies pacificades fins a l’escola”, que implicarien, diu, una reducció de la velocitat dels cotxes i, per tant, apunta, “un augment considerable de la seguretat en els desplaçaments fins a l’escola”.

La idea de fer més extensible l’entorn escolar pacificat, és també una proposta que posar damunt la taula Oriol Mestre, pare de l’escola Enric Casassas. Tot i que el carrer de Llobet ja va ser pacificat fa uns anys i actualment és per a vianants, famílies del centre ho segueixen veient insuficient. Mestre indica que “només cal passejar-se a les nou menys cinc pel carrer d’Arimon per apreciar com d’estretes i col·lapsades de vianants queden les voreres mentre els cotxes fan un embús”. A banda, el pare de l’escola Samuntada creu que els entorns escolars “haurien de ser igualment zones d’esbarjo”. Indica que les famílies es troben quan surten del centre que “no tenim ni una plaça perquè les criatures vagin a jugar”, i per això, apunta, “hem d’acabar anat a altres espais com a la plaça de la Vaca (placeta del Pedregar)”. El sabadellenc, a més, lamenta que van retirar un banc que hi havia a la sortida del col·legi. En aquesta línia, també Vallbona opina que seria bo que hi hagués més arbres per “harmonitzar i crear ombres prop de les escoles”.

L’Ajuntament de Sabadell preveu remodelar els entorns escolars de tres escoles amb un pressupost de mig milió d’euros. Concretament, es destinaran 418.810 euros a millorar la seguretat exterior de les escoles Sant Julià (la Plana del Pintor), Samuntada (la Creu Alta) i Joaquim Blume (Sol i Padrís).