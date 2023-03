El Cinema Imperial, un lloc terrorífic com no l’havies vist mai

En una sala de cinema poden passar coses molt terrorífiques. Com per exemple, l’onzena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que va començar dilluns passat i que s’estendrà fins al 19 de març, a l’Imperial. El leitmotiv d’aquest any són els zombis i el found footage, una tècnica narrativa del gènere en què una part de la pel·lícula es presenta com si fos material descobert o una gravació de vídeo. La temàtica és un homenatge a Rec, de Paco Plaza i Jaume Balagueró.

La programació d’aquest dijous s’inicia a la sala 6 amb la presentació del llibre Encadenats (18.30h), de Josep Maria Luzán; la gravació del pòdcast Ningú no és perfecte, sobre cinema i sèries; la projecció del film de terror asiàtic Before Night Falls; i, per acabar, la pel·lícula Nadja, programada per Cineclub a les 20 h i a les 22.30 h.

I per a divendres i dissabte, el Festival de Cinema de Terror ens té reservades maratons de pel·lícules i curtmetratges de tarda a l’Imperial, amb propostes com el clàssic El Exorcista, curts i micrometratges amateurs, Slasher, Lake Mungo, que encara no s’ha estrenat a l’Estat, Host, Vicious Fun o V/H/S 2.

Un dels grans al·licients d’aquest festival serà l’estrena a la ciutat del curtmetratge de terror Quiet, del director sabadellenc Hèctor Romance. Darrerament, ha estat escollida la millor obra al prestigiós festival de Medina del Campo, d’entre prop de 3.100 participants. Es projectarà el divendres, a les 19h, a l’Imperial.

Diumenge, la marató es trasllada a l’auditori de la Fundació Caixa Sabadell 1859, amb l’homenatjada Rec i els premis als millors curts i microrelats de l’edició.

El terror també és per a nens. El festival proposa el cap de setmana la projecció d’El Pequeño Vampiro i el curt infantil Operación Frankenstein, a més de jocs de taula a la Biblioteca de Ponent. A més, el matí de diumenge, als Jardinets de la Caixa acolliran microteatre, titelles, música, maquillatge i parades, des de les 11h fins a les 13h.