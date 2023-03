La fira de Sant Josep arriba diumenge a Castellar

Un total de 27 parades oferiran els seus productes el pròxim diumenge, 19 de març, en el marc de la fira d’aliments artesanals que es porta a terme cada any a Castellar del Vallès amb motiu de la festivitat local de Sant Josep.

La fira tindrà lloc de 10 a 20 hores a la plaça d’El Mirador i, com és habitual, s’hi podran trobar productes com ara embotits, formatges, coques, pa, bacallà, olives, llaminadures, vins, olis, mel, cosmètica natural o licors. Una oferta a la qual s’han de sumar les parades que instal·laran diverses entitats per donar a conèixer les seves tasques respectives. A més, la fira inclourà també el tradicional repartiment de coca a les 10: 30 hores i el repartiment de crema catalana a les 17:30 hores.

D’altra banda, al llarg de tot el dia s’han programat diferents propostes complementàries. Així, entre les 10 i les 14 hores es durà a terme una campanya de donació de sang organitzada pels Bombers Voluntaris de Castellar i el Banc de Sang i Teixits, que instal·larà una unitat mòbil a la plaça d’El Mirador oberta a tothom que vulgui ser donant.

A més, Boscat i l’Associació de Propietaris Forestals de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall han organitzat dos tallers. El primer, un taller de Nendo Dango, una tècnica d’origen japonès que consisteix a crear boles d’argila amb llavors autòctones per cobrir el sòl, frenar l’erosió i incrementar la biodiversitat. Els participants faran les seves boles d’argila i se les podran endur a casa per plantar-les. La proposta tindrà lloc en dues sessions, a les 12 hores i a les 16 hores. També en dues sessions, en aquest cas a les 13 hores i a les 17 hores, s’ha previst el taller titulat Crea el teu bosc, en què, amb fang i diferents elements de la natura, els participants crearan el seu propi bosc, n’aprendran les funcions i què es pot fer per ajudar els boscos castellarencs a adaptar-se al canvi climàtic.

Música i ball

La programació de Sant Josep també inclou diferents activitats culturals i lúdiques relacionades amb la música i el ball que es repartiran al llarg de tot el cap de setmana. El mateix diumenge 19 de març, a les 12.30 hores tindrà lloc la tradicional Ballada de Gitanes, que enguany marcarà l’inici de temporada i que comptarà amb l’acompanyament de la Cobla Orquestra La Catxutxa. I, a les 18.30 hores, hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Ambdues propostes tindran lloc a la plaça del Mercat.

Tampoc faltaran els Petits Concerts de Sant Josep, una proposta d’Acció Musical Castellar – Artcàdia que enguany arriba a la setena edició i que es repartirà en dues actuacions els dies 18 i 19 de març. La primera s’ha programat als Jardins del Palau Tolrà, on a les 11.30 hores actuaran l’Orquestra Infantil i Juvenil i el Grup de Percussió i a les 12 hores ho faran el Cor Petits Músics, l’Orquestra Juvenil i els Bastoners de Castellar. A més, a l’inici de la proposta hi haurà una xocolatada per a tothom. La segona sessió dels Petits Concerts de Sant Josep serà diumenge, 19 de març, a la plaça d’El Mirador, amb un concert de combos moderns a partir de les 11 hores.

Finalment, també s’ha inclòs en la programació l’espectacle de teatre i música de la temporada d’arts escèniques Els colors de Duke Ellington, que es podrà veure dissabte 18 de març, a les 20 hores, a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Podeu consultar tots els detalls sobre la programació de Sant Josep a www.castellarvalles.cat/santjosep.