CN Sabadell i Escola Pia, als vuitens de Copa Catalunya

Club Natació Sabadell i Escola Pia avancen amb pas ferm a la Copa Catalunya de futbol sala. El passat dimarts, nedadors i escolapis clubs van resoldre amb nota l’eliminatòria dels setzens de final davant el Ripollet i el Rubí, respectivament.

Els de Can Colapi visitaven el Rubí, de la Tercera Divisió, en un partit de màxima igualtat al marcador, on els de Pedro Donoso van acabar decantant la balança en els darrers cinc minuts amb el momentani 4 a 6, obra d’Arnau Graell, màxim golejador amb tres dianes, per acabar guanyant per 4 a 8.

D’altra banda, els nedadors, que visitaven el cuer de la Segona Divisió B, també van haver de suar de valent a la bombonera ripolletenca (2-4). Del momentani 1 a 0, resultat que es va mantenir durant vint-i-vuit minuts, els d’Adri Sánchez en van tenir prou amb sis minuts de gran efectivitat en e tram final, amb els gols de Pep Font, Alejandro Bertrán, Marc Hermosel i Pablo Robert, per certificar el pas als vuitens de final.

Tercer derbi de la temporada?

Si escolapis i nedadors superen l’eliminatòria dels vuitens de final, hi hauria un nou cara a cara, el tercer de la temporada, als quarts de final. Una eliminatòria clau perquè el guanyador aconseguiria el pas a la final four, on s’enfrontaria amb el FC Barcelona o l’Industrias Santa Coloma, de la Primera Divisió. Perquè es produeixi aquest escenari, Club Natació Sabadell i Escola Pia hauran de superar els vuitens, davant el Cerdanyola i el Futsal Mataró, respectivament, el mes vinent.