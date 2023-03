Les notícies més destacades d’aquest dijous 16 de març a Sabadell

Arrenquem la segona meitat de setmana amb l’actualitat marcada per l’opinió dels sabadellencs. En un sondeig del Diari, els veïns apunten a les actituds incíviques com una preocupació en el dia a dia de la ciutat.

Aspectes com la brutícia (22,1%), els pixats i excrements (20,4%), el soroll (7,1%) i els botellots (7,1%) són assenyalats per part dels lectors com a assignatures pendents als carrers. Aquests són els resultats de l’enquesta de les últimes setmanes.

Els autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) han recorregut més de 3,2 milions de quilòmetres el 2022, el que equivaldria a creuar Sabadell de punta a punta més de 319.912 vegades. Una mitjana de 50.000 quilòmetres per autobús. I el consum de combustible ha estat de 49 litres cada cent quilòmetres, una reducció del 13% en cinc anys.

El preu del lloguer va batre el seu rècord a Sabadell el 2022, en la línia del conjunt de l’Estat. Així, el cost mitjà mensual es va situar en 703,45 euros, segons les dades de les fiances dipositades a l’Incasòl. Respecte a l’any 2021, el preu dels contractes que es van signar va pujar un 5,4% de mitjana.

“La construcció de la residència pública de Sabadell està garantida”, ha assegurat el conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano. El conseller s’ha reunit amb l’alcaldessa, Marta Farrés, per a saldar els comptes pendents i exposar noves necessitats que té Sabadell. Si tot va bé, l’equipament estaria enllestit el març del 2026.

Sembla mentida que l’aparador sigui exactament igual que una xarcuteria corrent tenint en compte que en els productes no hi ha ni un gram de proteïna animal ni de derivats, com làctics o ous. Fa unes setmanes va obrir a Sabadell la primera xarcuteria 100% vegana i ens hi hem apropat per esbrinar quins són els productes estrella i, sobretot, com i de quins aliments estan fets.