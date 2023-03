L’incivisme (56,7%) és la gran preocupació dels sabadellencs. És la principal conclusió extreta del sondeig del Diari sobre l’espai públic a la ciutat. Aspectes com la brutícia (22,1%), els pixats i excrements (20,4%), el soroll (7,1%) i els botellots (7,1%) són assenyalats per part dels lectors com a assignatures pendents als carrers.

La manca de neteja, sigui per poca responsabilitat ciutadana o per una mala gestió del servei a la ciutat, en mans de l’empresa Smatsa, se situa per sobre en el nivell d’interaccions a l’estat de les voreres, tercer gran punt de conflicte. Un 16,8% de l’audiència ha apuntat al mal estat o les deficiències d’aquest element de la via pública, que atempta contra l’accessibilitat a la ciutat. Escenari que hem abordat en els últims dies amb testimonis com la Núria o l’Isaac.

El passat 24 de gener, el Diari va iniciar una sèrie de monogràfics, Sabadell 2027, que neixen amb l’objectiu que tots els sabadellencs puguin exposar les seves inquietuds i problemes que detecten en diferents àmbits de la ciutat. El primer aspecte que hem posat sobre la taula és l’espai públic, que ha permès recopilar 280 respostes fins a aquest dimecres 15 de març en l’enquesta llançada a la nostra pàgina web en les últimes setmanes.

En aquest sentit, alguns lectors han exemplificat aquestes queixes a través dels canals de contacte amb el Diari. A la Creu Alta, per exemple, hi ha carrers com el de Vila Cinca o el de Paco Mutlló, on cal prendre mesures. “És una odissea caminar per les voreres. Els excrements i pixades dels gossos no et deixen passar”, diu un dels veïns, que avisa que la situació s’agreuja si vas amb cotxet de nens o carro de la compra.

“Les voreres estan brutíssimes pels excrements d’animals. Estàs passejant i xuffff!!”, detalla un altre lector. El problema, analitza, s’agreuja quan hi passeja una persona amb mobilitat reduïda que va amb cadira de rodes: “la passejada es transforma en un eslàlom per les voreres amb l’objectiu d’esquivar els excrements”. En molts casos, lamenta, el mal estat d’algunes voreres fa que la cadira es quedi travada i costi avançar amb fluïdesa.

Zones amb molta activitat

Al carrer de Praga, al costat de l’Institut Arraona, exemplifiquen en un altre cas, també hi ha voreres en mal estat. “És un perill perquè és una zona molt transitada, a les portes d’un centre educatiu”, adverteix una lectora. Tal com exposa, els problemes no només arriben per la brutícia, sinó també pels elements que ocupen les voreres. Un exemple és el que s’evidencia al carrer de Vallcorba, a la Creu Alta, com es pot veure en aquestes imatges cedides. A través d’elles, denuncia els problemes per caminar per la zona per la presència d’alguns elements que compliquen la mobilitat.

Més espais verds

Una altra de les reivindicacions és la necessitat de més espais verds. Més d’un 8% dels votants en l’enquesta assenyalen la falta d’arbres i jardineres. Tot i les millores, per exemple, a l’Eix Macià, els sabadellencs consideren que cal una aposta més forta. “Han tret la meitat dels arbres”, lamenta un dels lectors que ha contactat amb el Diari.

Al carrer de Buxeda, la queixa té a veure amb les pedres de la calçada. “Són de considerable grandària i fins i tot amb el pas dels cotxes arriben a l’altra banda del carrer. Això és un perill perquè alguna vegada n’ha sortit alguna disparada i pot impactar en algú”, adverteix també un lector.

Al mateix indret, en aquest cas en la cantonada amb el carrer de Tetuan, s’adverteix un altre dels problemes que hem abordat en els últims dies: els nius de cables que persisteixen visibles a la via pública. El Joan avisa d’aquesta situació a l’indret. Una catorzena de respostes també van en la mateixa direcció, assenyalant aquesta deficiència com un element que cal corregir de manera prioritària: “Qualsevol persona pot tallar els cables”, avisa.

Finalment, vinculat a una sensació de deixadesa, un dels aspectes que recurrentment es denuncia és l’aparició de pintades a l’espai públic. A la plaça Gorina amb el carrer Sant Oleguer, per exemple, n’han aparegut recentment algunes.

Entre les particularitats, coincideix una inquietud: “em preocupa l’ocupació de l’espai públic de les terrasses un cop finalitzat l’horari d’ús”, un problema que s’apunta sobretot al Centre. “Pocs bars recullen al seu interior els elements de la terrassa”, radiografien alguns dels enquestats, que demanen més atenció a l’hora de deixar l’espai impecable un cop finalitzada l’activitat.

En la mateixa línia, sobre l’estat de l’espai públic, el Ramon exposa el seu cansament. “Ja estem farts de veure com aquells qui no respecten res ni ningú cada dia fan el mateix deixant les seves ampolles o llaunes de cervesa als bancs de les places, així com als espais on s’han assegut a beure”.

Les queixes i reclamacions es poden continuar exposant a través dels canals del Diari, amb l’objectiu de millorar la ciutat i el nostre dia a dia.