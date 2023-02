El Diari de Sabadell inicia una sèrie de monogràfics amb l’objectiu d’obrir una conversa ciutadana sobre el present i el futur de la nostra ciutat: parlarem d’espai públic, de mobilitat i de medi ambient. Posem en marxa Sabadell 2027, un producte multimèdia –paper, web i xarxes socials– en què posarem a debat aquests aspectes de la ciutat. Ho farem a través de reportatges, entrevistes a experts i periodisme de dades. I, seguint la nostra vocació com a diari, comptem amb tots vosaltres perquè ens traslladeu les vostres inquietuds i propostes de millora per al Sabadell del 2027, un cop acabi el pròxim mandat.

Per això, us preguntem: a quin Sabadell voleu viure? Per apropar-nos a vosaltres, posarem en marxa enquestes, obrirem un canal de difusió per recollir testimonis ciutadans i, a banda, sortirem al carrer per conèixer el vostre punt de vista de primera mà. Tot al vostre abast i al vostre servei.

Començarem la primera de les tres sèries, centrada en l’espai públic, per recollir una de les grans demandes més recurrents dels lectors: la degradació de l’espai públic que provoquen, per exemple, els grafits i els tags que embruten les façanes a tota la ciutat, o els edificis abandonats, i les coseqüències d’aquesta degradació. Plantegem el problema, hi posem dades, i en parlem amb experts i amb implicats. I també, sobretot, sortim al carrer i ens situem a les xarxes per donar-vos veu en aquesta àgora pública que volem que sigui el Diari.