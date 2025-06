Mirar més enllà de les fronteres de Sabadell

En un moment en què moltes ciutats pateixen la pèrdua de vitalitat dels seus eixos comercials, l’associació de comerciants Sabadell Comerç Centre ha decidit deixar de banda les receptes de sempre i busca inspiració a fora per transformar-se, concretament a Montpeller i Reus. La ciutat francesa, amb les seves iniciatives per a la mobilitat sostenible i un espai públic amable i singular, demostra l’aposta reeixida de les estratègies publicoprivades. Amb refugis climàtics, aparadors creatius i una oferta autèntica, el comerç es converteix en cultura i experiència. I un missatge potent per repensar el model a Sabadell: anar més enllà de la mera activitat econòmica i pensar en l’atractiu dels nostres carrers com a espai de trobada i identitat.

D’altra banda, Reus ha posat sobre la taula un repte clau per a moltes ciutats: omplir locals buits. Aquest projecte, de la mà del seu consistori, ofereix una resposta pràctica d’impuls al talent local. Sabadell, amb zones com els voltants del Mercat Central afectades per una baixa ocupació comercial, té aquí una oportunitat clara per experimentar, adaptar i activar espais que ara resten en silenci. Les visites impulsades per Sabadell Comerç Centre són una declaració d’intencions: el comerç, quan es pensa com a part d’un ecosistema urbà viu, pot ser palanca del canvi i la regeneració necessària. Cal obrir la porta a una ciutat que respiri segle XXI i que mantingui la veu i l’eco del comerç de tota la vida: més sostenibilitat, més qualitat urbana, més suport a l’emprenedoria i més espais per a propostes innovadores i arrelades.