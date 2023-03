La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha suspès de sou i feina durant catorze mesos un professor de filologia hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres per “fer prevaldre la seva condició d’empleat públic per obtenir un benefici indegut i per abús d’autoritat en l’exercici d’un càrrec”, segons ha informat la institució a la comunitat docent a través d’un comunicat al qual ha tingut accés l’ACN. TV3 i el diari ‘Ara’ asseguren que una alumna de doctorat ha denunciat el professor per assetjament sexual, i que set més ho han fet per assetjament laboral i abús d’autoritat. La UAB no ha confirmat aquest extrem.

L’expedient disciplinari obert al professor es va resoldre el 17 de febrer, i el procediment estableix un termini de 30 dies per presentar al·legacions. Un cop superat aquest estadi, la sanció entrarà en vigor dilluns vinent, 20 de març.

Segons indiquen les informacions periodístiques publicades, la denúncia es va interposar davant del rectorat fa més d’un any. També afirmen que en els darrers cinc anys el professor ha dirigit la tesi a catorze estudiants, deu de les quals l’han abandonat per no poder suportar la situació.

El cas del professor de filologia hispànica ha transcendit dos dies després que la UAB hagi apartat de l’activitat un catedràtic de Física condemnat per assetjament sexual a una estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi. L’home ha estat condemnat a un any i mig de presó i a nou d’inhabilitació.