Les cançons pròpies dels partits polítics són habituals especialment quan s’acosta la visita a les urnes. En les últimes hores, el grup d’ERC a Sabadell ha publicat als diferents perfils oficials el seu tema ‘Sabadell és teu’ de cara a la campanya electoral, on es destaca la figura de Gabriel Fernàndez com “l’alcalde de la gent”.

La peça creada pels republicans sabadellencs pretén resumir amb ritme i enginy la proposta política a la ciutat, que busca destacar la figura de Gabriel Fernàndez, “un veí com tu i com jo”, al capdavant, en contraposició al model i a l’estil dels qui anomena “els de sempre”.

El nou hit barreja música llatina, amb tocs de chan chan i son cubà, sons i percussió guajira i candombe, amb fusió urbana. La cançó l’estrenarà en viu aquest dissabte el grup amateur The Aldermen, format per militants i amics d’ERC Sabadell (entre els quals, dos regidors: Pere Farrés i Raül Garcia Barroso); serà a les 11.30 hores en un vermut a la plaça de les Dones del Tèxtil.

“Si no puc ballar, no és la meva revolució”

L’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, ha recordat la frase de l’escriptora Emma Goldman, que afirmava que “si no puc ballar, no és la meva revolució”. L’alcaldable assegura que quan va ser elegit candidat, el novembre del 2021, “vaig demanar al meu equip que jo volia una campanya molt propera, molt humana, molt alegre, molt il·lusionant; segurament, perquè jo vinc d’un país on és habitual que la música acompanyi la festa de la democràcia que són les eleccions. I, llavors, s’ho van prendre molt seriosament, i heus ací aquesta cançó. A mi, realment, m’encanta”, ha remarcat.

El tema es pot trobar als perfils a Twitter, Instagram, Facebook i YouTube de la formació.

La lletra de Sabadell és teu

A la vora del Ripoll,

hi ha la ciutat on vols viure.

Com la ceba, t’emociona,

i se’t fica dins la pell.

La vols verda com el rodal

i transparent com el torrent,

sobirana i republicana.

Sabadell, al costat de la gent!

De la mà de la Muriel,

de l’Uruguai va arribar

un ‘pibe’ que es diu Gabriel

amb ganes de transformar.

De cognom es diu Fernàndez

i vol deixar-s’hi la pell.

És un veí com tu i com jo,

és l’alcalde de la gent.

Per portar el canvi i la il·lusió,

per ser ciutat de primera,

per posar pilars ben forts,

com de colla castellera!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell

és teu!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell,

sí!

Sabadell no és una rifa,

que no et prenguin més el pèl.

Quan ells guanyen, tu perds!

Posarem el crit al cel.

Els que manen des de sempre

només volen enredar,

aixecar-te la camisa…,

però, amb en Gabriel, ho tenen clar!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

La biblioteca de Gràcia és teva!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

La bressol de la Concòrdia és teva!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

El Mercat de Campoamor és teu!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

Un Ripoll viu per a tothom és teu!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell

és teu!