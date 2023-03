El Sabadell, sense confiances a Lezama davant el cuer

Amb la màxima concentració i sense confiances. Així afronta el Sabadell el partit d’aquest dissabte (17 h) a les instal·lacions de Lezama davant l’Athletic B, cuer destacat del grup i amb peu i mig a la Segona RFEF. L’equip de Miki Lladó vol aprofitar l’oportunitat per allunyar-se una mica més de la zona perillosa.

De fet, en el curt termini de quatre dies, el conjunt arlequinat pot fer un pas de gegant cap a la permanència. Per això hauria de completar el ‘7 de 9’ que signava el mateix tècnic arlequinat abans de la visita del Real Murcia. Traduït, vol dir guanyar a Lezama i dimecres vinent confirmar la victòria parcial (1-0) contra la UD Logroñés en els 43 minuts pendents. Situar-se amb 37 punts abans de rebre el Barcelona At. significaria un enorme salt i també una gran injecció de confiança. Però això són números i el futbol sempre ofereix perilloses trampes, com pot ser un cuer com l’Athletic B carregat de gent jove que mai defalleix. Ara mateix, el seu principal al·licient és fer un bon tram final de temporada a títol individual tenint el descens pràcticament assumit.

Miki Lladó, que si no rep cap contraordre podrà asseure’s a la banqueta a l’espera d’oficialitzar-se la sanció de 4 partits, ho té clar: “ens juguem la vida i no podem fallar”, va resumir de manera contundent en la roda de premsa prèvia. El tècnic afegeix que “com a màxim responsable, m’exigeixo la victòria, almenys posar-hi totes les ganes i energia per aconseguir-la. Després veurem quin és el resultat”. Els sis punts davant l’Athletic B i UD Logroñés és el seu gran repte.

La recuperació de Cristian Herrera, després de l’ensurt davant el Real Murcia, ha estat la millor notícia de la setmana. Miki Lladó també recupera David Astals i Moha Keita, però perd Alberto Fernández per un doble motiu: sanció i unes molèsties. El murcià tampoc hi serà davant la UD Logroñés. D’altra banda, continuen fora de combat Athuman i Sergi Garcia. El dubte és Juanmi Carrión, qui ja ha entrenat amb normalitat i ha viatjat a terres basques.

El pitjor local

Serà la primera vegada que el Sabadell jugui a les instal·lacions de Lezama. Els antecedents davant el filial bilbaí, tots a Segona Divisió A, s’han disputat al vell San Mamés amb un denominador comú: l’empat. Fins en 4 ocasions es van registrar les taules en el total de sis enfrontaments. Només un triomf bilbaí (1-0 en la 91/92) i una victòria arlequinada en l’última jornada de la temporada 91/92 (1-2). Un balanç força positiu.

L’Athletic B afrontarà el partit com a cuer del grup tot i el meritori punt sumat a Las Gaunas davant la SD Logroñés jugant molts minuts en inferioritat numèrica per l’expulsió de Eguiluz, que serà baixa. És el pitjor local del grup amb 10 punts. A Lezama només ha guanyat a Intercity (1-0) i UD Logroñés (3-0) i ha perdut 7 partits. L’equip que dirigeix el català Àlex Pallarés és el més golejat del grup juntament amb el R. Unión amb 37 gols encaixats. En l’aspecte ofensiu, Mikel Goti és el pitxitxi amb 5 gols.

L’àrbitre serà l’aragonès Carlos Muñiz Muñoz, amb un antecedent força positiu aquesta temporada: l’1-4 al Johan Cruyff contra el Barcelona At. Com a curiositat, va assenyalar un dels dos penals favorables al Sabadell aquesta temporada.