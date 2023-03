Com ens hem de moure?

Com podria ser la mobilitat del Sabadell del futur? Avui dissabte comencem un nou monogràfic sobre la mobilitat en el marc de la nostra secció Sabadell 2027. Hem volgut parlar amb experts i amb veïns de la nostra ciutat sobre la seva experiència al transport públic i els canvis que consideren necessaris per avançar cap a una mobilitat més sostenible i diversificada. Com acostumem a fer, hem partit de les dades: el 64% dels sabadellencs utilitzen el cotxe per fer els seus desplaçaments, mentre que en el conjunt de la comarca és un 44%, amb uns registres interns molt per sobre d’altres ciutats com Barcelona, que disposa d’una àmplia xarxa de transport públic en autobús, metro i tren. Sense anar en contra del cotxe, perquè creiem que seria absurd tenint en compte la realitat actual, ens hem plantejat: com es pot estimular els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic?

El que hem pogut comprovar és que hi ha moltes propostes de millora, com reformes a l’espai públic –més espais per a vianants o crear vies pedalables– i promocionar l’ús dels autobusos. N’hi ha d’altres més profundes i que tenen a veure amb l’empresa. Entre Barcelona i el Vallès es produeixen 377.000 desplaçaments diaris, segons el CIESC, i la majoria responen a necessitats de feina. Molts sabadellencs viuen a la ciutat, però tenen feina a Barcelona. La creació de llocs de treball a la comarca i a la nostra ciutat sens dubte afavoriria que Sabadell fos una ciutat propera, en què es pogués viure i treballar. No una ciutat dormitori.

Esperem que aquesta proposta i moltes altres contribueixin a la reflexió ciutadana del Sabadell del futur i, alhora, tinguin incidència en el projecte de ciutat que s’albira per als pròxims anys.