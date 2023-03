L’espirometria, millor des de casa

Patir fibrosi quística o altres malalties respiratòries greus comprota dependre molt de l’hospital, amb visites constants. Per això, disposar d’eines que facilitin l’autonomia del pacient és clau, segons professionals i usuaris. L’hospital Parc Taulí de Sabadell ha rebut recentment 130 espiròmetres donats per la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, que en total n’ha repartit 1.100, dels quals 900 han anat a parar l’hospital Vall d’Hebron i 70 al de Sant Joan de Déu.

Amb aquests dispositius, pacients pediàtrics i adults amb fibrosi quística, trasplantament pulmonar, asma greu i altres patologies respiratòries cròniques minoritàries poden fer a casa les espirometries, la prova més important per valorar la capacitat respiratòria, detectar si empitjora la malaltia i avaluar la resposta al tractament.Així, es pot detectar precoçment si hi ha una davallada de la funció pulmonar per intentar donar-hi resposta abans que el mal sigui irreversible.

Un dels pacients del Taulí que està utilitzant un dels espiròmetres és el sabadellenc Albert Galdeano, de 27 anys, que té fibrosi quística i celebra que “és una eina molt útil perquè et permet visualitzar ràpidament i sense perill de segurtat com està el pacient”. No és una prova invasiva com una radiografia, per exemple. Galdeano també destaca que l’espirometria és una prova “molt eficaç, molt barata i molt fàcil de fer”.

Seguiment a distància

Fins ara, els pacients de pneumologia havien d’anar a l’hospital per fer l’espirometria en la visita rutinària. Amb aquest nou dispositiu no cal que vagin al centre sanitari per fer-ho, i així, s’estalvien visites presencials i s’agilitzen les visites de seguiment. També es reudeix el risc d’infeccions per visitar el centre sanitari. “El seguiment deixa de ser tan exhaustiu i millora la seva autonomia personal”, subratlla el coordinador de la Unitat de Pneumologia, Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica-Unitat de Fibrosi Quística, Óscar Asensio.

Tenir l’espiròmetre a casa també “permet anticipar-te”, afegeix Galdeano, perquè si el pacient nota que pot estar empitjorant, es pot fer la prova a casa i veure si és cert o només una sensació o situació puntual. Les dades de les espirometries queden enregistrades i es transmeten a una aplicació. Els professionals sanitaris reben un informe en PDF i poden consultar els resultats en una plataforma online.

Aquesta nova manera de fer el seguiment de la malaltia també empodera el pacient, que rep més informació sobre la seva patologia. I també augmenta l’autocura i la responsabilitat sobre la seva malaltia pulmonar. Entre els adults, des del Taulí subratllen que redueix l’absentisme laboral en reduir les visites a l’hospital.

L’ús dels espiròmetres a domicili es va posar en marxa amb una prova pilot el 2021 a l’hospital Vall d’Hebron dirigida a 100 pacients. Els resultats van ser “excel·lents”.

Tres unitats de referència

El Taulí, Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu són els únics hospitals de Catalunya que tenen Unitat de Fibrosi Quística. Això vol dir que tots els pacients de que tingui assignats el Taulí, encara que siguin de Vic, havien de baixar a Sabadell a fer el seguiment. Ara, també el podran fer a distància.