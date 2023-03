Miki Lladó es mossega la llengua: “No és penal, però l’àrbitre ha fet una altra interpretació”

El rebombori de l’actuació del col·legiat aragonès Muñiz Muñoz no ha esquitxat, aquesta vegada, al tècnic Miki Lladó, qui s’ha mostrat molt prudent i ha preferit mossegar-se la llengua després de l’episodi viscut a Elda que li costarà una sanció addicional.

EXPULSIÓ I PENAL: “Puc entendre la vermella (a Adán Gurdiel) perquè és una entrada per darrere i en una zona complicada. Com a mínim és una jugada discutible, no una errada. Fins i tot podem aplicar autocrítica i pensar si calia fer aquesta entrada. El penal no ho és. El xut topa en el cos de César que té el braç completament enganxat al cos de manera lateral. Potser l’àrbitre tenia una visió diferent i ha fet una altra interpretació. També és un col·legiat molt jove i a vegades notes la pressió. No puc entendre la seva decisió, però penso que sempre he parlat amb respecte dels àrbitres. En aquesta categoria no tenen les eines tecnològiques que puguin ajudar”.

ANÀLISI DEL PARTIT: “Hem fet una bona primera part, defensivament i també en atac. El resultat ha estat el 0-1 del descans. Hem fet mèrits per guanyar. Després, els primers 20 minuts de la segona meitat no hem estat del tot fins, potser producte de la tensió, i hem baixat el ritme. Ha faltat una mica d’ambició”.

BONA REACCIÓ: “L’equip, però, ha tingut una gran reacció després de l’empat i també després de l’expulsió. Hem tornat a avançar-nos i això demostra l’orgull dels jugadors. Fins que ha arribat el penal. Sense aquesta jugada ara parlaríem d’una victòria molt valuosa”.

LECTURA POSITIVA: “Podien ser els tres punts i estaríem molt satisfets, però sumem un punt, en tenim 32, i continuem en una bona dinàmica. La premissa fonamental en aquest partit era puntuar i s’ha aconseguit. Hem de ser positius i crear un ambient favorable, entre tots, de cara al partit de dimecres (43 minuts pendents) davant l’UD Logroñés. És responsabilitat del club, cos tècnic, plantilla, afició i ciutat. Hem de construir un clima favorable i que sigui dur pels visitants”.

Peatge car

A més de perdre dos punts d’or, el peatge del partit ha estat important pel conjunt arlequinat. Adán Gurdiel, amb vermella directa, es perdrà, amb tota seguretat, el partit de la següent jornada contra el Barcelona At. i el mateix passarà amb César Morgado. Encara que prosperi el recurs que pensa remetre el club per la segona groga -conseqüència del penal-, el capità ja havia vist la cinquena groga abans i, per tant, serà sancionat. En cas de no retirar-li la segona, serà castigat per la doble amonestació i vermella i continuaria amb l’amenaça d’una nova sanció (4 grogues).

Fins i tota han sorgit dubtes sobre quan hauran de complir la sanció: en el duel contra el filial blaugrana o en el més immediat, és a dir els 43 minuts pendents contra l’UD Logroñés. Segons el codi disciplinari, podria haver-hi diferents interpretacions, però en tractar-se d’una represa de partit i no ser accions considerades greus, tot apunta que podran jugar dimecres i seran baixa dissabte davant el Barcelona At. En tot cas, el club haurà de rebre la confirmació de la Federació Espanyola.

També caldrà comprovar l’estat d’Àlex Sala, qui ha jugat els últims minuts gairebé lesionat. El migcampista arlequinat ha estat objecte d’una falta prèvia en la polèmica acció que ha desembocat en el penal decisiu. La indignació era total en el vestidor arlequinat al final del partit per l’arbitratge. També es queixen que la jugada de l’empat ve propiciada per un servei de banda que l’assistent ha convertit en favorable al Bilbao Ath. quan era a l’inrevés.

Tot plegat, un desgavell que alguns jugadors han transmès a través de les xarxes. El porter Adrián Ortolá diu: “una altra vegada més, ens quedem sense la victòria per coses que no podem controlar. Seguim junts, equi i afició. Gràcies a tota la gent desplaçada”.

El segon gol… d’Álex Gualda

Per la seva banda, Pau Víctor és contundent: “ningú ens farà abaixar els braços! Continuarem lluitant per aconseguir l’objectiu!!”. Per cert, en el seu gol la pilota l’ha desviat de manera involuntària el seu company Álex Gualda i, de fet, l’àrbitre li ha concedit el gol a l’acta al jugador bilbaí tot i que totes les celebracions i felicitacions han estat pel davanter santcugatenc.