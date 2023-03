Caroline del Valle, 8 anys desapareguda: “On és la meva filla?”

Una 50a de persones han participat aquest diumenge a la tarda en una manifestació per reclamar que es trobi el cos de Caroline del Valle, jove de l’Hospitalet del Llobregat de 14 anys desapareguda el 14 de març del 2015 a la Zona Hermètica.

Els fets

Aquell dia la Caroline va sortir de festa amb uns amics mentre la mare creia que dormia a casa d’una amiga. La majoria d’aquests joves eren tutelats per la Generalitat i acostumaven a escapar-se dels centres d’acolliment. En un moment que van ser interceptats pels Mossos van començar les corredisses. “L’últim que sabem és que van sortir corrents dels Mossos i va fer una trucada a una amiga”, ha explicat Isabel Movilla, mare de la jove.

Cas arxivat

Davant la desaparició, la família va denunciar el cas. La resposta policial, però no va ser l’esperada i mai es va arribar a cap conclusió. Fent que l’any 2018 el jutge instructor del cas decretés el sobreseïment provisional de la causa en no haver trobat avenços significatius en la investigació. “Avui en dia no sabem res de nou i tampoc veiem que s’estigui investigant”, ha afirmat Movilla. Segons ella la policia no va interrogar prou als testimonis: “Encara hi ha 15 persones que no van declarar, per tant no poden dir que ho han fet tot perquè és mentida. Fa 2 anys que no se res dels investigadors”.

Per Movilla el cas mai s’ha investigat correctament. “La policia va començar la cerca dos mesos després dels fets, per això la majoria de batudes les hem hagut de fer nosaltres”, ha reblat. Una de les petites pistes que es van trobar del cas apuntaven al Castell de Can Feu, on es creia que es podria haver trobat a la Caroline- teoria que la família descarta. “Ens deien que hi podia ser, en un forat, no ens ho creiem, però els agents tampoc ho van anar a comprovar. I no és just perquè tinc dret a saber on és la meva filla”. Tot i la manca d’informació la família té una petita hipòtesi del que va passar. “Crec que la van segrestar pel traffic de persones i que va ser un conegut de les seves amigues”. Els anys han anat passant, però la família mai s’ha rendit. Organitzant batudes i fins i tot contractant un criminòleg. “Tinc l’esperança que finalment la trobarem, hi he de creure perquè és l’únic que em queda”, ha assegurat Movilla.

La manifestació

Un dels actes que manté l’esperança a la família és el record de la Caroline. Per això cada any celebren una manifestació. La d’aquest diumenge ha començat a l’estació de Renfe Centre. Recorrent els carrers Tres Creus, República i La Rambla fins a arribar a l’Ajuntament. Un trajecte en el qual familiars i amics han cridat per reivindicar justícia per la Carol. Davant del consistori s’han deixat anar uns globus com a acte simbòlic.

A la convocatòria hi han assistit familiars, coneguts i persones particulars. És el cas de Lourdes, qui ha volgut donar suport a la causa. “Tinc una filla amb 14 anys, i com a mare empatitzo amb la situació. Quan falta algú estimat a casa és molt dur”, ha comentat. Una altra participant ha estat Marta.”Volem que es faci justícia i es reobri el cas. La cerca de persones en aquest país és deficient i el tracte que reben les famílies afectades molt injust”, ha expressat amb indignació. Unes paraules que ha corroborat Mari, una de les filles del desaparegut José Cañete, qui ha volgut donar suport a Isabel Movilla. “Una desaparició mai se supera i més quan no hi ha pistes. En el nostre cas també trobem que les institucions no ens ajuden prou i ho hem de fer amb els nostres recursos”, ha assegurat.

Un cop acabada la manifestació s’ha produït una abraçada conjunta entre els assistents. També s’ha instat a continuar la cerca. I és que com duien inscrit, a mode reivindicatiu, a les samarretes ‘Mai deixarem de buscar-te’.