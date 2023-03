L’equip femení de l’OAR, a tocar de la fase d’ascens

L’equip femení de l’OAR Gràcia va obtenir una victòria molt treballada en el seu desplaçament a Alacant (23-27), on no va trencar fins ben entrada la segona part, i manté la diferència de 5 punts amb el Sant Vicenç quan només en queden 6 en joc. Per tant, l’equip de Carol Carmona, es troba a un sol pas d’assolir l’objectiu de jugar la fase d’ascens. El proper dissabte tindrà l’oportunitat de certificar la classficació al pavelló de La Roca.

L’OAR va recórrer a la cautela per afrontar aquest partit, per la transcendència i perquè a la primera volta l’Alicante es va endur els punts del pavelló del carrer Boccaccio (29-30). Calia tenir present que es trobaria un rival perillós que jugaria sense cap tipus de pressió, amb molta intensitat defensiva i que disposa d’una primera línia resolutiva. L’inici no va satisfer les expectatives gracienques, ja que l’equip local es va escapar amb un perillós 9-5 quan s’havien jugat 15 minuts. Rebut el toc d’alerta, el Gràcia va saber reaccionar a partir de l’enfortiment defensiu.

En els altres 15 minuts només va encaixar tres gols alhora que en les accions ofensives, amb protagonisme de Fiona Monllor, va anar reduint el desavantatge fins a superar-lo (11-12). El gol d’Alesia Kurchankova va tancar la primera part com si res no hagués passat (12-12).

El partit es va reprendre animat, amb els dos equips disposats a obrir marge, sense aconseguir-ho, en un constant intercanvi de gols que mantenia obertes totes les possibilitats (21-22 al minut 16). Una passada interceptada per Alba Martín que va culminar en gol de contracop va iniciar el parcial 0-3 que serví perquè l’OAR s’escapés definitivament (21-25) quan encara quedaven 10 minuts.

La producció golejadora aleshores va caure en picat perquè es van imposar les defenses i perquè també hi va haver bona feina de les porteres, de manera que el 2-2 no va canviar res. L’OAR Gràcia no va passar per cap moment delicat que fes perillar la victòria que el deixa a tocar la classificació (23-27).