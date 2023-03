Núria Aymerich: “La meva voluntat és que el lideratge per valors arribi a tota la societat”

Núria Aymerich, emprenedora i empresària sabadellenca, ha omplert La Llar del Llibre en la presentació de Mossos. Un model de lideratge, aquest dilluns al vespre. El llibre recull la seva experiència com a directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on entre 2011 i 2015 va ser clau per aplicar un nou model de lideratge transformacional, basat en una metodologia de valors. Ha estat acompanyada de l’editor de Diari de Sabadell, Diari de Terrassa i Nació, Marc Basté. Entre el públic, hi havia l’exconseller d’Interior Felip Puig, la comissària Cristina Manresa, intendents i altres càrrecs del cos amb qui va coincidir i manté una estreta relació d’amistat.

Aymerich, experta en lideratge, va arribar al càrrec en una conjuntura en què els Mossos ja havien “aconseguit els seus objectius” i “necessitaven un repte” al davant. En aquesta tessitura, marcada pels “pocs pressupostos” que tenia aleshores el cos, el repte va ser “assolir l’excel·lència”.

La vocació de servei a la ciutadania, la proximitat i la professionalitat són alguns dels valors que ha destacat que han fet evolucionar el cos fins a aquests paràmetres. “És la institució més ben valorada del país per la ciutadania, juntament amb la Universitat”. Una clau d’aquest reconeixement es deu, segons ella, “la metodologia de valors”. Per contra, ha assegurat que “si volem una gran policia, hi ha d’haver el mínim d’interferències polítiques”.

El llibre ofereix diversos nivells de lectura, des de la narració de l’experiència personal fins a moments transcendentals del cos, i alhora és un manual sobre lideratge transformacional, tal com ha ressaltat Basté.

Apassionada de la seva feina, Aymerich ha citat Peter Drucker: “El lideratge es pot i s’ha d’aprendre”. En aquest sentit, ha assegurat: “La meva voluntat és que el lideratge per valors arribi a tota la societat”.

La primera trobada amb Trapero

Durant la presentació del llibre, Aymerich ha relatat algunes anècdotes de l’etapa, com la trucada que va rebre de Felip Puig quan va confiar en ella, tot i que “no en sabia res sobre seguretat”; la seva sintonia amb l’exdiputat de la CUP David Fernàndez, amb qui compartien els valors de la “prevenció i la mediació”; o la bona relació amb Josep Lluís Trapero, que va començar amb una primera “trobada molt dura”. L’exmajor dels Mossos, que signa el pròleg del llibre, va demanar-li formació en lideratge.

Entre el reguitzell d’experiències acumulades, hi ha superació de pors i inseguretats. S’hi ha referit com a “aparicions de gremlins”, éssers imaginaris que es col·loquen a l’espatlla i que “et frenen, et tapen la boca, no et deixen expressar i no et deixen avançar”. Per superar-los, ha dit, és necessari identificar-los i ser conscients de les competències personals.

Un institut de lideratge a Catalunya

Preguntada per Basté, Aymerich s’ha referit al “perill elevadíssim” que va suposar l’article 155 pels Mossos, tot i que “la solidesa” del cos va permetre superar “el tsunami”. Alhora, el procés judicial de l’Audiència Nacional contra alts càrrecs del cos –ha defensat– va derivar en una sentència que “evidencia que tenim un cos de proximitat”.

A Aymerich se l’ha considerat “la civil que més estima els Mossos, sense ser-ho”. Ha explicat que li va dir un alt càrrec del cos, Domènec Faura, que va traspassar el 2018 i a qui li dedica el llibre. També ha revelat que el seu somni és aconseguir que a Catalunya hi hagi un institut de lideratge, no polititzat, per formar empresaris, directius, polítics i jutges, “per a millorar la societat”.