La reforma dels edificis dels Merinals, el 2024

Part dels diners ja estan a sobre de la taula. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va signar un conveni amb l’Ajuntament al desembre d’1,7 milions d’euros perquè les comunitats de veïns puguin reformar els seus pisos. “S’ha allargat massa temps, però estem tranquils que ja és una realitat”, exposa Jaume Garcia Arija, portaveu de la Plataforma d’Afectats pels Habitatges dels Merinals. Segons han assegurat fonts municipals al Diari, la reforma dels habitatges s’iniciarien el 2024. “Ja hem iniciat les primeres gestions, és un procés comunitat a comunitat”, ha afirmat Eloi Cortés, regidor d’Acció Social i Habitatge de Sabadell.

Ara, cal que les 14 comunitats demanin pressupostos i encarreguin les obres. “Serà un procés molt llarg, però sabem amb seguretat que les obres s’iniciaran, ara cal veure com”, sosté Jaume Garcia Arija, portaveu dels veïns afectats. “El procés s’ha allargat massa temps, però tenim l’aixopluc de l’Agència de l’Habitatge i el suport tècnic de l’Ajuntament”, afegeix.

“L’ideal seria que s’haguessin enderrocat els pisos, però hem aconseguit el màxim que podíem aconseguir”, considera Arija. Ara bé, el veïnat sosté que les obres són imprescindibles: “Les escales són molt estretes, no hi ha ascensors i això dificulta molt la mobilitat, i qualsevol millora és un avantatge”, apunten uns veïns dels blocs afectats.

Les comunitats de propietaris seran les encarregades de contractar l’execució de les obres –la prioritat és que sigui la mateixa empresa per a tots els blocs per unificar criteris– i comptaran amb l’acompanyament de l’Ajuntament per a l’assessorament tècnic.

El pressupost que tenen assignat és d’1,7 milions d’euros, el que representaria aproximadament uns 121.428 euros per bloc, segons les necessitats de cada edifici. “Ens haurem d’ajustar al pressupost, però si trobem cap defecte greu, ho reclamarem a l’Agència”, asseguren els afectats. Els veïns no hauran d’aportar ni avançar els diners per a les obres dels seus habitatges.

La reforma dels entorns, el 2024

El projecte per a rehabilitar els pisos amb deficiències estructurals d’origen també contempla refer l’espai públic, unes obres contemplades al segon semestre del 2024, segons ha pogut saber el Diari. La intenció és instal·lar una nova àrea de jocs i guarnir el barri amb llambordes i zones verdes. Així, es renovarà tot l’àmbit situat entre els carrers de la Palma, Tenerife, Brasil i Argentina per un import de 2,6 milions d’euros. També es reserva un espai per a un futur equipament de l’Ajuntament. “Unes zones verdes ben cuidades i equipaments pel barri i per a la ciutat dignificaran l’entorn”, sosté Arija.

Pel que fa a les obres d’urbanització, Cortés assegura que aquest any s’acabarà d’enllestir el projecte, uns treballs que ha d’assumir l’Incasòl. I la reforma dels entorns dels habitatges s’iniciaria a mitjans de l’any vinent: “És un procés llarg, però necessari per a dignificar tota la zona”, considera el regidor d’Habitatge.