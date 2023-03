El Govern de Sabadell posa l’accent en les millores a Torre-romeu i Poblenou

Poblenou i Torre-romeu són els dos barris més allunyats del nucli urbà de Sabadell en distància i orografia. Fonts municipals sostenen que un dels reptes del mandat actual ha estat la posada al dia de l’espai públic dels dos veïnats. Una necessitat que s’ha traduït en una inversió d’uns 3 milions d’euros a la zona, segons detalla el consistori.

Entre les diverses actuacions, el Govern municipal destaca la millora de l’accessibilitat, la urbanització de carrers, la renovació de jocs infantils i l’aposta per la sostenibilitat ambiental i energètica. A més, s’ha treballat en la modernització del polígon industrial de Can Roqueta, un dels espais de més activitat.

Els principals punts

El carrer de l’Onyar és un dels llocs on s’ha fet una de les intervencions de major envergadura. La via s’ha convertit en un passeig arbrat que actua com a balcó sobre el Ripoll. El carrer s’ha pavimentat a un sol nivell, amb la incorporació de parterres i arbrat en alineació. A més, s’ha millorat el tram del camí de Torre-romeu entre la ronda de l’Ebre i el carrer del Segre, amb l’ampliació de la vorera per a vianants que limita amb el riu i un enllumenat nou. Aquesta intervenció a Torre-romeu ha tingut un cost superior als 775.200 euros.

També han experimentat canvis la plaça de Xavier Sanahuja amb la construcció d’una rampa per salvar el desnivell, la remodelació d’una de les escales i la millora de la seguretat amb noves baranes i passamans. Com a part del projecte, el consistori s’ha compromès a què la zona d’unió de la rampa amb el carrer del Lluc sigui de plataforma única, amb calçada i vorera al mateix nivell i prioritat de pas per a vianants. La remodelació té un pressupost superior als 110.000€.

Les intervencions en l’espai públic han suposat també la substitució del mur d’obra de fàbrica per un altre de gabions al carrer de Malniu.

Parcs infantils i noves zones d’estada

A Torre-romeu i Poblenou la renovació de les zones de joc ha arribat a una desena de parcs infantils, a més de les places de Karl Marx i d’Alberto Lavera. Altres intervencions en l’espai públic han servit per crear zones d’estada al carrer de Corredor i a l’avinguda Polinyà. La seguretat viària s’ha reforçat amb la nova semaforització de les vies properes a l’escola Juan Ramón Jiménez.

L’actuació a l’espai públic ha comportat la renovació de l’enllumenat públic i la plantació de l’arbrat. En el primer cas, han estat 55 els carrers on els punts de llum s’han substituït per led. Pel que fa a l’arbrat, s’han plantat arbres als carrers de l’Anoia, Begoña, Matamala, Sau, Siurana i Banyoles; a l’avinguda de Polinyà i a la plaça de Xavier Sanahuja.

Modernització integral de Can Roqueta

El polígon de Can Roqueta ha estat objecte d’un pla integral amb una inversió superior a 1,5 milions d’euros. Entre les principals actuacions destaca la construcció de dues rotondes als principals eixos de distribució – el carrer de ca n’Alzina i l’avinguda de Can Bordoll-, la millora dels carrers principals i del nombre d’aparcaments de vehicles. L’accessibilitat dels vianants s’ha millorat amb nous passos adaptats.

Les millores han comportat, així mateix, enllumenat led, la substitució d’arbres malalts o en mal estat i la instal·lació de carregadors elèctrics per a vehicles al costat del viver d’empreses. També s’han renovat paviments de calçades i voreres i s’han instal·lat càmeres de videovigilància per augmentar la seguretat, entre altres mesures.