La distribució de les mercaderies als comerços de Sabadell concentra una gran quantitat de camions que fan càrrega i descàrrega al llarg del dia. L’escena genera sovint incomoditats als vianants, als veïns i als comerciants per l’excés de trànsit que comporta i el risc associat que suposa, el soroll que fan els vehicles i la contaminació que provoquen. Segons dades de la Cambra de Comerç de Sabadell, diàriament, més de 7.000 vehicles que es dediquen al transport d’última milla circulen pel nucli urbà de Sabadell. Es tracta d’una xifra “molt elevada i preocupant”, segons assenyala el president de l’entitat econòmica, Ramon Alberich.

Preguntes a respondre

Quines mesures es poden dur a terme per tal que aquest tipus de logística sigui més respectuosa amb els veïns? I què es pot fer per no perjudicar els comerços que reben les mercaderies? Alberich assegura que no hi ha una “fórmula màgica” que pugui resoldre els problemes del transport d’última milla, però sí que considera que és imprescindible que Sabadell disposi d’una planificació i ordenació de l’espai públic que posi sobre la taula aquesta qüestió.

“Cada vegada es compra més per Internet i cada cop hi ha més repartidors. I els comerços han d’abastir-se i, per tant, trobem més camions. Hem de començar a pensar en mesures per evitar aquest increment de vehicles al nucli urbà. S’ha de replantejar la logística d’última milla”, explica Alberich. En aquest sentit, el president de la Cambra de Sabadell en detalla algunes que poden ser útils: “Es poden fixar horaris restringits per als camions i repartidors, o bé destinar un espai a cada barri únicament a la càrrega i descàrrega de mercaderies”.

El que planteja Alberich ja està a l’ordre del dia de l’Ajuntament, que es planteja gestionar el repartiment d’última milla des d’una sèrie de punts centralitzats. Així, es concentrarien les mercaderies a una distància màxima d’un quilòmetre per redistribuir-la després amb mitjans més sostenibles, que és al que fa referència el concepte d’última milla. Descartat l’aparcament del Passeig com a plataforma per gestionar el repartiment d’última milla, el consistori municipal contempla el mercat com a punt estratègic des d’on implementar aquest sistema per primer cop a la ciutat. El Mercat disposa d’un pàrquing, una infraestructura logística i està situat a una distància mínima del Passeig que permetria exercir aquest rol d’última milla.

“El Centre és per als vianants”

Per la seva banda, el president de l’entitat empresarial Polígon Sud, Josep Maria Roviras, considera que el Centre de Sabadell ha de ser “per als vianants, però de veritat”. “Fa falta coherència. No podem tenir carrers que són teòricament per a vianants i haver d’anar vigilant que no t’atropelli un camió. No té massa sentit”, lamenta.

Així mateix, Roviras opina que cal “fer més sostenible” el transport d’última milla. “Els camions generen molta contaminació al nucli urbà. Nosaltres acabem respirant aquest aire contaminat”, conclou el president de Polígon Sud.