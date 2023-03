Les obres del Portal Sud ja han començat. Les excavadores ja treballen a la zona per fer realitat la nova infraestructura, que ha de permetre reorganitzar el trànsit entre la Gran Via, l’aeroport, el polígon Sud-oest i l’autopista. Les tasques inclouen la construcció d’un quilòmetre de nova carretera, amb un viaducte per salvar la riera del Riu-sec, i una rotonda a dos nivells de 90 metres de diàmetre.

Segons la previsió del consistori, la construcció tindrà un cost de 6,7 milions d’euros, cofinançats per la Diputació de Barcelona, i s’executaran en dues fases. La primera i principal –la rotonda central i l’accés a la C-58– s’acabarà a mitjans de 2024, segons el calendari de l’Ajuntament de Sabadell. Caldrà esperar més per veure les millores del polígon Sud-oest, on es construirà una rotonda secundària.

En l’espai es pot veure la petjada de l’horta que en les últimes dècades ha dibuixat la zona. Fins fa uns dies, encara s’hi pot trobar tanques i espais on clarament s’hi fan treballs de cultiu, com el cas del Jesús. Al seu costat, restes de deixalles i fins i tot un cotxe destrossat testimonien el pas recent de persones.