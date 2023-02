Sabadell tindrà un nou accés viari. Aquest dimecres es va anunciar el calendari previst per executar les obres del Portal Sud de la ciutat, la connexió que ha de servir per a connectar Sabadell amb la C-58. La zona compta actualment amb moltes hectàrees en desús, amb terrenys amplis i una riereta.

L’espai on es crearà el Portal Sud està en el punt de mira des de fa anys. La zona ja va experimentar algunes actuacions fa més d’una dècada, quan es va eliminar el gruix d’horts que hi havia en un entorn on hi proliferaven construccions d’obra i on si solien fer reunions familiars i d’amics de cap de setmana.

De tot allò encara avui dia en queda un reducte. La petjada de l’horta es veu a simple vista passejant pels terrenys. Si un s’endinsa camins enllà hi pot trobar tanques i espais on clarament s’hi fan treballs de cultiu. Al seu costat, restes de deixalles i fins i tot un cotxe destrossat testimonien el pas recent de persones.

També hi ha una sortida d’aigua que prové de la zona industrial i de la ciutat, i que caldrà remodelar amb el projecte urbanístic, donat que es troba just a tocar d’on s’ha previst crear la rotonda que distribuirà el trànsit en aquest punt de la ciutat.