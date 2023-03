L’Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de quatre i cinc anys de presó i quatre d’inhabilitació sis agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra per agredir greument dos joves a Cerdanyola del Vallès l’abril del 2016. Els joves van fugir amb cotxe d’un control i en la fugida es van accidentar. En arribar els agents, els van colpejar per tot el cos reiteradament, causant-los lesions importants i fins i tot la pèrdua de visió en un ull al conductor. Els agents van al·legar que les lesions se les havien fet en l’accident, però el tribunal no ho veu possible i els condemna per lesions greus i tortures en la seva versió de delicte contra la integritat moral, amb l’atenuant de dilacions indegudes i l’agreujant de prevaliment de càrrec públic.

La reconstrucció dels fets

Segons la sentència, cap a la mitjanit del dia de Sant Jordi del 2016, els sis agents feien un control de seguretat ciutadana al carrer Montclar de Cerdanyola, en una zona industrial i d’oci nocturn proper a la C-58. Poc abans de la 1 de la matinada d’aquell dissabte 23 d’abril, dos dels agents van aturar un turisme Citroen Xsara amb dos joves de 20 i 22 anys als seients davanters. Després de demanar-los que aturessin el vehicle en una zona habilitada, el conductor va reprendre la marxa a 65 km/h i es va iniciar una persecució que va acabar amb el cotxe fugitiu impactant contra una estructura de formigó. Després del xoc van arribar al lloc els agents que havien aturat el vehicle inicialment i al cap d’uns minuts ho van fer els altres quatre policies.

A partir d’aquí, els acusats, “de comú acord i amb l’ànim de malmetre la integritat física, psicològica i moral” dels dos ocupants, que no van oferir cap resistència, van voler-los castigar per haver fugit del control. Els van donar cops de puny i puntades de peu a la cara, cap i cos, a més d’insultar-los, i intentaven intimidar-los i humiliar-los dient-los coses com: “Us podríem matar i aquí no se n’adonaria ningú”. A més, van arrencar un altaveu pesat del maleter del vehicle sinistrat i el van deixar caure a terra a prop d’ells per causar-los temor. També van tallar el cinturó de seguretat del copilot i els van colpejar amb la sivella.

Els agents van negar l’agressió

En el judici, els agents van negar haver agredit els joves i van assegurar que les lesions se les havien fet en l’accident. No obstant, diverses proves pericials porten a concloure al tribunal que la major part de les lesions eren impossibles de causar pel tipus de xoc que havien patit o per l’activació de l’airbag. A més, el tribunal recorda que les lesions causades amb el cinturó de seguretat tallat són poc discutibles.

A causa dels múltiples cops, el jove de 22 anys, conductor i que treballava d’operari a Panrico, va rebre un primer cop de puny del primer agent que va arribar, mentre l’altre agent detenia el copilot i encara no havien arribat els companys. El cop de puny li va causar una lesió a l’ull que li ha comportat pèrdua d’agudesa visual del 90%. A conseqüència dels cops de tots els acusats va patir nombrosos hematomes al cap, lesions a braços, cames, coll i tòrax, hematomes als costats, fractura d’una dent i edemes a les mans. Tot això li va provocar ansietat, un trastorn adaptatiu, depressió, aïllament i reclusió. Va rebre tractament psiquiàtric i va trigar sis mesos en recuperar-se.

El jove de 20 anys, cambrer de professió i que anava de copilot, va patir lesions a l’ull, nas, llavi, dents, esquena i fractura d’una costella, a més d’ansietat. Al cap de pocs dies va patir un brot psicòtic i pensava que els metges que el tractaven el volien enverinar per encàrrec dels policies. Va trigar quatre mesos a recuperar-se.

Per tot això, l’Audiència condemna el principal acusat a 5 anys i 45 dies de presó i quatre anys d’inhabilitació com a autor de lesions greus per imprudència i un delicte de tortures per atemptat greu contra la integritat moral, amb l’agreujant de prevaliment de càrrec públic i l’atenuant de dilacions indegudes. A més, haurà de pagar uns 5.000 euros al copilot i uns 33.500 al conductor. Els altres cinc mossos han estat condemnats a 4 anys de presó i 4 d’inhabilitació com a coautors dels mateixos delictes i hauran de pagar uns 5.000 euros a cada víctima. Les indemnitzacions, 60.000 euros per al conductor i 30.000 per al copilot, seran assumides per l’assegurança de la Generalitat.