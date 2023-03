L’avinguda de Francesc Macià serà l’escenari del final de la quarta etapa de la 102a edició de la Volta Ciclista a Catalunya d’aquest dijous a Sabadell. Un fet que no succeïa des de l’any 2001. La darrera ocasió que la Volta va tenir presència a la ciutat va ser l’any 2001, quan la població vallesana va esdevenir l’inici de la 81a edició, amb una contrarellotge per equips en la que es va imposar l’equip ONCE, especialista en la modalitat.

Els millors del món

Un total dels divuits millors equips del món, de l’UCI WorldTeam, i set equips convidats de la categoria UCI ProTeams recorreran algunes de les principals artèries de la ciutat, després d’una etapa que de 188 quilòmetres amb inici a Llívia.

El campió mundial, Remco Evenepoel; el triple campió de La Vuelta i 2n classificat del Tour de França, Primoz Roglic, el campió del Giro, Richard Carapaz o el sabadellenc David de laCruz, seran alguns dels ciclistes de primer nivell que visiten la ciutat aquest dijous. “Sabadell és una gran ciutat ciclista, i la Volta hi portarà els millors equips del món per oferir un espectacle de nivell mundial. Estem segurs que serà un èxit de públic, en una arribada especialment bonica que ens pot oferir moltes emocions”, va explicar, durant la presentació de l’etapa, el director general de la Volta Ciclista a Catalunya,Rubèn Peris.

Màxima emoció

Enguany la Volta Ciclista a Catalunya arribarà a Sabadell amb un gran duel entre Primoz Roglic i el campió mundial Remco Evenepoel. Ahir dimecres, l’eslovè i el belga, en l’etapa reina amb final a La Molina, van oferir una nou ‘tast’ de la igualtat existent entre ambdós ciclistes. Ara com ara, hi ha un empat entre Roglic i Evenepoel al capdavant de la classificació general.

Afectacions al trànsit

A partir de les 16 h i fins a les 18 h, sempre que no hi hagi cap imprevist de la mateixa cursa ciclista, la carretera de Prats de Lluçanès, l’avinguda Onze de Setembre, la ronda de Zamenhof i l’Eix Macià, quedaran tallades al trànsit rodat. També hi haurà afectacions al transport públic.

Els talls afecten l’avinguda de Francesc Macià entre les 8 i les 21 hores es tallarà el tram entre la plaça de la Concòrdia i el carrer de Pi i Margall. A les 11 i fins les 21 hores s’ampliarà el tall des de Pi i Margall i fins a la plaça de Catalunya. A partir de les 15 hores es tallarà l’accés al lateral que estarà prèviament reservat pels autocars de la Volta.

El recorregut

Els ciclistes entraran a la ciutat havent passat per Castellar del Vallès, per la B124, la carretera de Prats de Lluçanès, l’avinguda Onze de Setembre, la ronda de Zamenhof i l’avinguda de Francesc Macià. Es tallarà totalment al trànsit l’itinerari de pas de cursa entre les 16 i 18h aproximadament.

Quedarà afectada la circulació de tots els carrers, aparcaments i guals que aboquen a l’itinerari per on transcorre la cursa. A més, no es pot estacionar a la ronda de Zamenhof.

Creu Alta

L’àmbit de Creu Alta que es troba envoltat per la cursa tindrà restriccions entre els 16 i les 18 h.

Es tracta de la zona delimitada per la carretera de Prats, Onze de Setembre, Ronda Zamenhof, Eix Macià, Josep Tarradellas i Gran Via. En aquella franja horària només es podrà accedir per Francesc Layret, Carrer Major o Carrer Dinarès, i la sortida serà pel carrer de Francesc Layret. La resta d’entrades i sortides quedaran afectades pel tall de l’itinerari de cursa.

Ronda Ponent

Quedarà tallada el trànsit en direcció nord entre les 16 i 18h. Es recomana fer servir itineraris alternatius per la Ronda Oest, Gran Via, N-150 o passeig de Can Feu.

Equipaments educatius i esportius

Atesa la coincidència del pas de la cursa amb l’horari de sortida escolar de la tarda, es recomana organitzar la recollida dels nens i nenes i accés a activitats extraescolars fora de l’horari de pas de la cursa.

Transport públic

El transport públic urbà, interurbà i transport escolar quedarà afectat pel tall de l’Eix Macià entre les 8 i les 21h i a l’itinerari de cursa entre les 16 i 18h. Es recomana consultar la informació de TUS i dels diferents operadors de transport.