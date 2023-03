Pau Quintana: l’orgull de fer el logotip del 120 Aniversari del CE Sabadell, el seu equip

Aquest dissabte, amb la visita del Barcelona At. a la Nova Creu Alta, s’obrirà el programa d’actes per commemorar el 120 Aniversari del Centre d’Esports Sabadell. Els Castellers de Sabadell, els Saballuts, seran els protagonistes amb una actuació durant el temps de descans sobre la gespa. El logotip per l’efemèride és obra del jove estudiant de l’Escola Illa, Pau Quintana, qui se sent orgullós d’implicar-se en aquest projecte per un doble motiu que ell mateix ens explica.

Endavant… D’entrada, significa una gran satisfacció haver estat l’escollit i, d’altra banda, em fa una il·lusió molt especial perquè es tracta del meu equip, del qual soc soci i segueixo des de l’any 2007.

Com va ser tot el procés? És habitual que a l’Escola Illa es demanin treballs externs per a empreses o entitats. Els tutors seleccionen alumnes per fer aquestes feines extraescolars. En el cas del Centre d’Esports, vàrem ser cinc candidats. Ho vam saber quan el professor ens va reunir per fer la proposta. Després vam tenir el contacte amb el club, sobretot amb Anna Navés (vicepresidenta i responsable de l’Àrea de màrqueting), i vam començar a treballar en el disseny.

Parties amb avantatge per conèixer la idiosincràsia del club com a soci? Home, potser una mica, sí. Conec la simbologia, la història més recent i també la situació actual, però al principi tenia molts dubtes. De fet, la primera idea no em va agradar. Vaig observar què havien fet altres clubs pels seus aniversaris i finalment, vaig tirar per un estil clàssic, senzill i molt visual. El més important era destacar el 120 i les dates del 1903 i 2023 per ajudar a recordar un moment històric. Vaig donar-li un toc especial amb el zero més original. Simple i fàcil d’aplicar. A vegades es pot fer un muntatge amb una història gegant, però no té la funcionalitat adequada. Jo aposto més per la senzillesa i un toc identificatiu és la clau de l’èxit.

T’ha sorprès la repercussió que ha tingut? No n’era conscient. Sabia que es faria una roda de premsa de presentació, però no m’imaginava la dimensió de l’acte sobre la mateixa gespa de la Nova Creu Alta. He pogut comprovar que la repercussió del Centre d’Esports és molt rellevant.

Precisament, aquest dissabte s’obren els actes amb l’actuació dels Saballuts en un partit atractiu contra el Barcelona At. Un dia important també per a tu? Sí, és clar. Veure el teu treball plasmat en diferents zones de l’Estadi significa un orgull. De fet, et sents partícip directe d’un aniversari important per l’entitat durant tot l’any.

També seria bo no patir gaire esportivament per poder celebrar l’aniversari amb més tranquil·litat… Veurem com evoluciona, però jo espero un final de lliga tranquil i poder gaudir de tots els actes. Guanyar al Barcelona At. significaria un gran pas endavant.

Com veus el teu futur professional? Ara estic fent el projecte final del segon curs de Grau Superior de gràfica publicitària. Aquest treball ha estat com un caramel·let de fi d’etapa. Tocarà picar portes, fer cursos i espavilar-se. Buscar-se la vida, vaja.