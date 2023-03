CN Sabadell i CN Mataró se citen a la final de la Champions League

El compte enrere per a la celebració de la final four de la Champions League de waterpolo femení ja ha començat. Aquest dijous, en el Museu Colet de Barcelona, es va celebrar la presentació d’aquesta competició, en un acte conduït per la periodista Maria Guixà i que va comptar amb la presència de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física; Anna Caula, el president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch; el president d’honor de la FCN, Enric Bertran; el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí; el president del CN Mataró, Francesc Casabella; els tècnics dels respectius equips catalans, David Palma i Dani Ballart, i les jugadores Laura Ester, Maica Garcia, Clara Cambray i Vivian Sevenich.

D’aquí a només una setmana, la Finetwork Aquàtics de 50 metres de Can Llong serà l’escenari on un dels quatre equips –Astralpool Club Natació Sabadell, el Centre Natació Mataró, l’Orizzonte de Catània o el Dunaújváros hongarès buscaran aixecar la Champions League. Per arribar a la gran final, les waterpolistes sabadellenques hauran de superar el rei d’Europa, amb vuit títols per cinc de les sabadellenques, el conjunt italià, a partir de les 16.45 hores. “Haurem de fer un gran partit si volem guanyar. Crec que és una semifinal oberta, i si assolim arribar a la final els dos catalans, ja serà un èxit”, va assegurar Claudi Martí.

A l’altre costat del quadre, un Dunaújvarós–CN Mataró (20 h), on les maresmenques, que venen d’eliminar el vigent campió, l’Olympiacos del Pireu, només pensen a aixecar el títol: “És ara o mai. Ens hem preparat per a aquest moment i venim amb l’objectiu de guanyar-la”, va afirmar amb rotunditat la mataronina Clara Cambray.

“La final està al 50%”

Enguany, tot i disputar-se a les instal·lacions del centre Can Llong, i a diferència del que va succeir el passat 2019, en l’organització de la final a quatre també hi intervé la Federació Catalana de Natació. Aquest fet obligarà a fer un repartiment equitatiu de les entrades entre els clubs participants, i això no permetrà veure una Finetwork Aquàtics plena de gom a gom d’aficionats sabadellencs: “Anem a mitges des d’un primer moment, menys en una hipotètica final on cadascú anirà per ell”, va respondre, sense voler entrar en polèmiques, Martí. Tot i les grades supletòries, el Club, a dia d’avui, disposa de menys de 500 entrades per al dissabte 1 d’abril.

Preguntat sobre la possibilitat real d’una final catalana, que es disputarà el dissabte 1 d’abril (17.30 h), Martí no es va voler mullar sobre quin dels dos equips –enguany s’han enfrontat sis vegades, amb tres victòries per a cada equip–, era el favorit: “Es jugarà en una piscina neutral i crec que partim amb un 0 a 0 en tots els sentits. Seria una final molt maca, oberta, on desitjo poder guanyar-la. Ara com ara està al 50% per a cada equip”.