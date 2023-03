FOTOS | L’onzena edició de la cursa ‘Corro contra el càncer’

L‘onzena edició de la cursa ‘Corro Contra el càncer‘ s’ha celebrat aquest diumenge amb un gran èxit. Els gairebé 1300 participants així ho han corroborat. Enguany, la pionera activitat iniciada per Lluís Domingo l’any 2011 ha tornat a celebrar-se com és habitual sense restriccions. Una jornada com ‘les de sempre’ que de nou, i com és tradició des del 2017, ha estat organitzada per l’entitat WeRun.

