Els Mossos identifiquen grups radicals del Barça a la Nova Creu Alta

Diversos seguidors radicals del FC Barcelona van ser identificats pels Mossos d’Esquadra, durant el transcurs del partit entre el Centre d’Esports Sabadell i el Barça Atlètic, del passat dissabte a la Nova Creu Alta. Els membres d’un grup de radicals formaven part de la vintena de seguidors del club blaugrana que van voler seguir de ben a prop, i en la zona reservada per a l’afició visitant, el duel entre arlequinats i blaugranes. Tot i les discrepàncies entre aficions d’un equip i l’altre, i l’actuació dels Mossos d’Esquadra per reduir identificar un seguidor visitant al final del partit, no hi va haver cap detenció: “Es va interposar una denúncia administrativa per una infracció lleu, emmarcada dins l’àmbit d’un esdeveniment esportiu”, apunten fonts policials.

“Va ser un error”

La presència dels aficionats blaugranes va generar malestar entre una part de l’afició arlequinada, fruit, en bona part, per la celebració blaugrana amb el 0 a 1, que va permetre alguns seguidors blaugranes saltar la tanca entre la grada i la gespa: “En el moment del gol, l’operativa que s’havia decidit prèviament no estava implementada. Va haver-hi una demanda de reforç en una zona d’accessos i es deixa aquella zona descoberta. Va ser un error”, explica el director general del Centre d’Esports Sabadell, Bruno Batlle, qui en la mateixa línia afegeix que “lamentem la situació que es va produir, i entenem i compartim el malestar del soci”. Des del club arlequinat, que asseguren que no se’n tenia constància de l’arribada de seguidors radicals del FC Barcelona, esperen que “no es torni a produir. Hem de posar tot el mecanisme necessari i anar més ben coordinats entre tots.