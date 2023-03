Les notícies més destacades d’aquest dilluns 27 de març del 2023 a Sabadell

Arrenquem el dilluns encara amb la ressaca d’un cap de setmana farcit d’activitats a Sabadell. Els carrers han viscut dues jornades frenètiques, amb música, foc, teatre i espectacles de tots els colors.

La novena edició del Cebafoc, la gran festa del foc de les colles de diables de la ciutat, va ser tot un èxit. Enguany ha estat organitzat per les Bruixes del Nord, els Sentinelles d’Arkëmis, les Forques de Can Deu i els Diables de la Creu Alta. A més de les colles sabadellenques, també es van poder veure entitats convidades com és el cas de la colla de Reus o els Tronats del Tabal, de Rubí, entre altres.

Ja fa uns dies que la primavera va arribar a Sabadell. Amb dies més clars, temperatures càlides i més presència del sol. Tot i això, encara faltava una cosa per acabar de donar-li la benvinguda: la ja tradicional festa Holi, que també s’ha viscut aquest cap de setmana omplint de color els carrers.

L‘onzena edició de la cursa ‘Corro Contra el càncer‘ s’ha celebrat diumenge amb una gran resposta de la ciutadania. Els gairebé 1.300 participants així ho van corroborar. Enguany, la pionera activitat iniciada per Lluís Domingo l’any 2011 ha tornat a celebrar-se com és habitual sense restriccions.

Què va passar fa una setmana al despatx de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés? Així es va precipitar l’expulsió de Jesús Rodríguez del Govern, desencadenant una crisi política a Sabadell.

“El meu germà no sortirà del cementiri. Espero que a elles les tanquin a la presó i no en surtin mai”. La família de Pedro Fernández, assassinat a sang freda el juliol de 2021, demana 25 anys de privació de llibertat per als tres investigats pel crim: Isaac Gil, presumpte autor material, i les germanes bessones Dolores i Pilar Vázquez, cooperadores necessàries per a la preparació i execució del crim.