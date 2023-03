La dolça ressaca de l’OAR Gràcia Sabadell després d’accedir a les fases d’ascens

Dolça ressaca. L’OAR Gràcia Sabadell va aprofitar la primera oportunitat matemàtica per classificar-se per les fases d’ascens a la Divisió d’Honor Or. L’agònica victòria a la pista de La Roca (31-32) ho va fer possible quan encara falten dues jornades per acabar la lliga regular. El fet de guanyar a l’últim minut després d’una treballada remuntada va provocar un esclat d’eufòria a la mateixa pista i la celebració amb els nombrosos seguidors verd-i-blancs desplaçats.

“Va ser realment espectacular”. Així ho defineix la pivot de 21 anys Maria Monllor, peça clau en l’engranatge de Carol Carmona i una de les golejadores de l’equip juntament amb la Janna Sobrepera i la Mireia Pascual. “Mai havia guanyat amb l’únic avantatge en tot el partit. Això encara ho va fer més èpic i emocionant i demostra l’enorme dificultat per superar un rival com La Roca a casa seva. Quan va acabar el partit ho vam celebrar tots junts a la pista fent pinya. A més de familiars, amics i aficionats, també van venir molts jugadors i jugadores de la Base. La graderia era verd-i-blanca i això fa molt club”. Les jugadores, l’endemà, també ho van celebrar assistint a un festival de música electrònica, confirmant el gran ambient que viu el vestidor.

“Podem ser campiones”

Ara, l’OAR podrà afrontar les dues últimes jornades amb certa tranquil·litat, però mirant de reüll els resultats del líder Mislata. “És difícil, però encara mantenim opcions de ser primeres si elles ensopeguen. Per això és fonamental mantenir el ritme i guanyar els dos partits. No podem relaxar-nos i segur que la Carol ens ho recordarà”, explica la Maria, pensant ja en les fases d’ascens que tindran un pas previ: una eliminatòria a doble partit. Si l’OAR acaba segon, el seu rival serà el primer d’un altre grup. “Ens imaginem dos partits molt durs i igualats, semblants a aquest de La Roca. La clau serà mantenir la mateixa línia. Ara, a gaudir dels dos últims partits i després ja veurem quin equip ens toca. Suposo que també ens tindran respecte perquè hem guanyat dues vegades al Mislata, el presumible campió del nostre grup”.

La Maria va arribar aquest any procedent del BM Granollers i ha complert l’objectiu. “Ho vam comentar amb la Janna quan vam fitxar i sabíem que les expectatives eren altes. Golejadores? Ella n’ha fet més que jo, és la màxima golejadora del grup i no sé si de la categoria ara mateix… De totes maneres, els gols són conseqüència de la bona feina de tot l’equip, la temporada és un mèrit col·lectiu”. Hi haurà temps per preparar l’eliminatòria (prevista pels dies 22 o 23 d’abril l’anada i el 29/30 d’abril la tornada) que donarà accés a la definitiva fase d’ascens prevista entre el 12 i 14 de maig.