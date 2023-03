Una mica més d’una setmana després que l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, cessés l’extinent d’alcaldessa Jesús Rodríguez, segueix generant sospites. El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha proposat celebrar un ple extraordinari, amb un únic punt, amb la finalitat que es creï una comissió informativa especial d’investigació, ja que, tal com ha explicat, el correu electrònic de Rodríguez amb el qual va amenaçar Farrés, segons va denunciar-ho a la justícia, es parla de suposades irregularitats.

Es tracten de “fets molts greus”, ha subratllat. El republicà ha indicat que, d’una banda, hi ha el càlcul de l’IPC de les factures amb Smatsa i, de l’altra, el rescat de SABA per unir l’aparcament del Passeig amb el de la plaça Doctor Robert. “Algun tipus d’irregularitat que beneficiava les concessionàries”, ha resumit.

Posar “llum a la foscor”

Ha insistit en posar “llum a la foscor” en aquest afer i en aquest sentit, ha instat la resta de formacions a unir-se a la petició, “perquè això no va de partits”, ha justificat i ha seguit, “és obligat, per a tots aquells que vam llegir el correu, arribar a la veritat”. Fernàndez ha reflexionat que si les acusacions del text “no són certes serà positiu per a la ciutat i sinó, de nou, serà un dels majors escàndols de corrupció” a la localitat. “No podem permetre que l’ombra de la corrupció torni”, ha sentenciat.

ERC, amb la signatura dels set regidors, d’acord amb la normativa interna (Reglament Orgànic Municipal (ROM)), pot forçar aquesta sessió plenària, tal com va fer amb l’aparcament del Passeig, ha recordat. L’administració local disposa de 15 dies per convocar-lo i, per tant, “és un tema de voluntat”, ha recalcat Fernàndez.

Manca de transparència

Un requeriment de ple extraordinari que ha arribat fruit de conèixer “amb una lectura ràpida de la documentació” que va facilitar l’equip municipal fa una setmana i “no tenir resposta” satisfactòria del mateix, com tampoc més detall del que denunciava Rodríguez.