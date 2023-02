El projecte del nou pàrquing del passeig de la Plaça Major, encara sense un calendari definitiu, ha despertat les crítiques d’ERC Sabadell, que lamenta que el Govern municipal no aposti per una gestió pública de l’equipament. L’alcaldable republicà a la ciutat, Gabriel Fernàndez, ha assenyalat la manca de “respecte institucional” per part de l’alcaldessa, Marta Farrés, en fer cas omís a la moció aprovada pel ple fa gairebé dos anys i que instava l’Ajuntament a posar un preu assequible, com el de la zona blava, entre altres qüestions.

“La moció té un valor i el ple és el màxim òrgan de sobirania de la ciutat. Anar en contra del que s’ha votat per majoria és lamentable” ha manifestat. Fernàndez ha assenyalat a més que l’adquisició de l’aparcament ha comportat el pagament de prop de 5 milions d’euros “perquè no s’ha volgut acabar la gestió que estàvem fent nosaltres”. Un model que, segons defensa, no hauria suposat cap cost econòmic en les arques municipals. “L’argument era el d’agilitzar el procés, però han passat quatre anys i el pàrquing continua tal com estava”, analitza.

El plantejament d’Esquerra parteix de la municipalització del pàrquing, fent que sigui de gestió pública directa, com passa amb altres serveis. Això, en paraules de Fernàndez, suposaria des d’un punt de vista econòmic “beneficis que es quedarien a Sabadell”.

La futura gestió de l’espai

El grup municipal insisteix en la necessitat d’aplicar una tarifa màxima de zona blava, en una mesura que permetria eliminar 400 places d’aparcament en superfície del Centre, descongestionant així el barri. En última instància, apunten a la implementació de la zona verda al centre, una proposta que ha quedat enterrada en aquest mandat.

“El model és privatitzador”, lamenta Fernàndez. En cas de ser escollit alcalde, el republicà confia a poder revertir la situació, a través d’un informe tècnic que permeti tirar endavant el model presentat en el ple del març del 2021. “És una proposta que va a favor del comerç, la mobilitat i els recursos públics”, conclou.

Quan estarà enllestit?

Segons les últimes previsions de l’Ajuntament, l’aparcament estarà en funcionament el 2024. El Govern municipal ha tornat a desplaçar el calendari de la unificació dels aparcaments de Doctor Robert i de l’estació d’FGC, però preveu deixar-ho tot enllestit per a l’adjudicació de les obres i la gestió abans de les eleccions municipals.

El nou equipament disposarà de més de 500 places de capacitat –440 per cotxes i 54 per motos, i 11 punts de recàrrega elèctrics–. Un cop en funcionament, l’entrada a l’aparcament se situarà a la plaça de l’Àngel i la sortida, al passeig de Manresa. S’eliminaran les rampes de Doctor Robert i del carrer del Pedregar i, aprofitant que s’haurà d’obrir una rasa de sis metres d’ample per unir els pàrquings, es posaran més parterres enjardinats entre el Passeig i el Racó del Campanar.