El pàrquing del passeig de la plaça Major de Sabadell, quan?

L’aparcament del passeig de la plaça Major de Sabadell estarà en funcionament el 2024, segons les últimes previsions de l’Ajuntament de Sabadell. El Govern municipal torna a desplaçar el calendari de la unificació dels aparcaments de Doctor Robert i de l’estació d’FGC. Això sí, ho deixarà tot enllestit per a l’adjudicació de les obres i la gestió abans de les eleccions municipals.

El nou pàrquing del Passeig disposarà de més de 500 places de capacitat –440 per cotxes i 54 per motos, i 11 punts de recàrrega elèctrics–. Un cop en funcionament, l’entrada a l’aparcament se situarà a la plaça de l’Àngel i la sortida, al passeig de Manresa. S’eliminaran les rampes de Doctor Robert i del carrer del Pedregar i, aprofitant que s’haurà d’obrir una rasa de sis metres d’ample per unir els pàrquings, es posaran més parterres enjardinats entre el Passeig i el Racó del Campanar.

Les obres tindran un cost de 4,8 milions d’euros, que aniran a càrrec de l’empresa concessionària que gestionarà l’aparcament. L’alcaldessa, Marta Farrés, assegura que el plec de clàusules i la licitació s’aprovaran a l’abril. Així, si tot va a temps, el contracte ja s’haurà adjudicat a finals d’any i les obres haurien de començar el 2024. “La concessionària serà la primera interessada a fer-les com més aviat millor per poder obrir”, exposa.

Pàrquing, i ZBE?

Els ajuntaments de l’Arc Metropolità i el departament d’Acció Climàtica van ajornar el desplegament de les zones de baixes emissions (ZBE) per al 2024. Segons les previsions, l’àrea de circulació restringida inclourà tot el centre històric, és a dir, tot el que queda dins del quadrant entre les carreteres de Barcelona i Terrassa, les rondes Ponent i Zamenhof i la Gran Via.

L’aparcament del Passeig quedarà al rovell de l’ou, just al mig de la Zona de Baixes Emissions. Falta saber com es podran compatibilitzar les restriccions amb el pàrquing i definir com quedarà la mobilitat al Centre. Aquestes assignatures quedaran per al proper mandat. No obstant això, l’alcaldessa assegura que la ZBE i el nou model de mobilitat “es posaran en marxa abans” que el nou pàrquing.

No serà com la zona blava

De l’aparcament se’n sabien alguns detalls, com el nombre de places (500) i el model (una concessió), però faltava saber el més important per als usuaris: el preu. Fa un any, el ple municipal va aprovar una moció d’ERC que instava l’Ajuntament a posar un preu assequible, com el de la zona blava.

L’alcaldessa ho descarta.“Em sembla difícil que sigui un preu de zona blava”, exposa per després deixar clar que l’Ajuntament ha de prioritzar el finançament del transport públic. “Aquí hem de ser molt clars: l’administració pública paga els autobusos i els trens, i el que no pot és pagar els aparcaments”.

Els aparcaments de Saba (Mercat Central i Doctor Robert) tenen una tarifa de 2,70 euros l’hora, per sobre dels 1,50 euros de la zona blava. L’ocupació mitjana dels aparcaments públics i dels concessionats ronda el 60%, segons les darreres dades disponibles de l’Ajuntament.