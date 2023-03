L’oposició a l’Ajuntament de Sabadell reclama al Govern municipal del PSC que aclareixi les motivacions que han desencadenat la destitució del fins ara tercer tinent d’alcaldessa, Jesús Rodríguez. El consistori va comunicar dilluns al vespre la decisió per “amenaces i coaccions” a l’alcaldessa, Marta Farrés, motiu pel qual també l’havien denunciat a la Fiscalia. Rodríguez, però, assegura ser una “persona honesta” i que li va enviar un correu a Farrés preocupat en haver detectat “irregularitats i connivència en la gestió d’un expedient d’Smatsa”, l’empresa encarregada de la recollida de la brossa i la neteja viària a la ciutat i que es troba sota investigació per la seva contractació. No obstant, no dona més detalls al respecte.

En un missatge breu del ja exregidor, considera que Farrés l’ha “difamat per se honest” i un cop li havia enviat el correu electrònic en considerar que hi havia possibles irregularitats al voltant d’un expedient de SMATSA. No entra al detall, però remata: “Les persones honestes no durem en política”. Rodríguez va concórrer fa quatre anys com a número 8 a les llistes de Farrés, procedent de l’entorn sindicalista i vinculat al PSC. Ara, però, aquesta situació ha provocat que l’oposició hagi demanat explicacions i detalls sobre què es refereix Rodríguez.

La postura de les formacions municipals

Des d’ERC, l’alcaldable, Gabriel Fernàndez, reclama al consistori que aclareixi el fons de tot l’afer i lamenta que la ciutat “torni a ser notícia” per “pràctiques irregulars” denunciades per un ja exregidor.

Per part de la Crida per Sabadell, exigeixen conèixer el contingut del correu electrònic de què parla Rodríguez: “Si existeix qualsevol dubte en una gestió, i més amb un contracte com el d’Smatsa, volem aclarir els fets de manera immediata”, han detallat aquest matí, animant a Rodríguez que si té evidències d’irregularitats, denunciï la situació a la justícia.

També s’ha pronunciat l’alcaldable de Ciutadans, Joan García, que demana transparència al Govern local i que faciliti la informació que tingui sobre l’informe de la concessió: “Sospitem que ens trobem davant el mateix PSC de sempre, amb les mateixes pràctiques que hem vist en el passat, i estem tips que el nom de Sabadell sempre hagi de sortir a la premsa per assumptes irregulars”, ha dit, tot advertint que no descarta elevar el cas a la Fiscalia si no s’aporten les dades necessàries per esvair dubtes.

Per la seva banda, Junts per Sabadell ha transmès el seu “suport total a l’alcaldessa per les denúncies que ha presentat”, perquè Farrés denuncia uns “fets molt greus i intolerables”, ha detallat l’alcaldable, Lluís Matas, que no s’ha pronunciat sobre les presumptes irregularitats denunciades per Rodríguez perquè “no s’ha presentat cap denúncia al respecte ni prova”.

Des d’altres forces, com En Comú Podem, han lamentat a través d’una piulada que “aquesta ciutat ha patit molt per causa de la corrupció”, ha expressat Joan Mena. En un missatge contundent, Mena ha exigit responsabilitats i explicacions en forma de “contundència, transparència i rigor”.