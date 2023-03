L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va anunciar aquest dilluns al vespre la decisió de destituir el fins ara tinent d’alcaldessa i regidor Jesús Rodríguez per presumptes amenaces i coaccions. La batllessa ja ha interposat una denúncia i ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia. Alhora, ho ha traslladat a la Comissió Ètica Pública del mateix Ajuntament de Sabadell.

[3/6] per a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig, i que li vaig comunicar el passat dijous.

Ha estat realment una situació que de cap de les maneres hagués imaginat mai, i molt menys d’algú que fins avui mateix era un company de grup i de partit des de fa molts anys. — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 20, 2023

[5/6] No ha estat una decisió fàcil, però no puc acceptar de cap de les maneres que ningú intenti soscavar la meva voluntat i les decisions que prenc en l’exercici de les meves funcions i atribucions, amb coaccions i amenaces. No acceptaré mai cap xantatge, vingui de qui vingui. — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 20, 2023

Després que esclatés el cas, el fins ara tinent d’alcaldessa ha assegurat que la versió de Farrés és falsa. “Marta Farrés m’ha difamat per ser honest”, sosté. Assegura que diumenge passat li va fer arribar un correu electrònic en què li va exposar la seva preocupació per “detectar irregularitats i connivència en la gestió d’un expedient de Smatsa“, ha indicat. I ha lamentat que “les persones honestes no durem en política”.

El detonant

L’expulsió irrevocable del responsable de l’àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme s’hauria desencadenat després d’un incident greu al despatx de Farrés aquest dilluns. El motiu de la discussió apunta a l’absència de Rodríguez a la candidatura del PSC per a les eleccions municipals. Dijous passat, l’alcaldessa i el número 2 del Govern, Pol Gibert, li van comunicar que no formaria part de les llistes i, davant d’això, els hauria coaccionat: segons expliquen els socialistes, va exigir que si no anava a la candidatura li havien “d’arreglar la situació amb diners”, forçar que se li sumessin “triennis per cobrar més” i tenir una “bona plaça”. Rodríguez era funcionari de l’Ajuntament abans de ser regidor.

Jesús Rodríguez (1976) ha exercit de tercer tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme entre el 2019 i el 2023. Va anar de número 7 a les llistes dels socialistes a les darreres eleccions municipals. Té plaça de funcionari a l’Ajuntament de Sabadell i, a banda, tenia una trajectòria com a sindicalista. Havia estat delegat de la UGT a l’Ajuntament de Sabadell i secretari d’Organització d’UGT a la seva secció al Vallès Occidental.