La carretera B-124, que en un dels seus trams uneix Sabadell i Castellar del Vallès, és una de les vies interurbanes més transitades de Catalunya. Diàriament, al voltant d’uns 29.000 vehicles hi circulen per desplaçar-se, en molts casos, sent una via de pas obligat per a molts ciutadans del Vallès Occidental que volen accedir a Barcelona i altres punts de la comarca.

Amb l’objectiu de reduir els alts nivells de congestió viària i fomentar l’ús del transport públic, la Generalitat ha anunciat aquesta setmana que farà un carril de bus ràpid a la B-124. El corredor, que tindrà un pressupost de més de 12 milions d’euros, ha d’entrar en funcionament a partir del 2025, segons les previsions del Govern català.

Què se sap?

El projecte entre Sabadell i Castellar inclou actuacions en 5 quilòmetres de recorregut, en dos trams entre el polígon La Llanera i Sabadell i entre el polígon del Pla de la Bruguera i la ronda de Tolosa, al municipi castellarenc A més, les actuacions també estableixen una via ciclista entre les dues localitats.

La posada en marxa del corredor arribarà conjuntament amb sis eixos més de similars característiques a la resta del territori català, un d’ells per unir Terrassa amb Sabadell a través d’un tram d’11,6 quilòmetres a l’N-150 -amb una inversió de 9,1 milions d’euros-.

Un projecte en fase inicial

Fonts del Departament de Territori, però, especifiquen que els diferents projectes en cada punt s’aniran definint i executant en els pròxims mesos en funció d’un estudi més acurat del territori i les singularitats dels trams afectats, sempre en consonància amb els ajuntaments dels municipis implicats.

Això, deixa encara algunes incògnites sobre la taula pendents de resoldre respecte al tram Sabadell-Castellar. Dubtes que alguns lectors usuaris de les carreteres afectades han assenyalat i que el departament encapçalat pel sabadellenc Juli Fernàndez resoldrà pròximament.

Què falta per definir?

El primer aspecte que caldrà determinar és si el nou corredor funcionarà allargant alguns carrils, fent-ne de nous o utilitzant la carretera existent. Les característiques de la B-124, condicionada pel pont que creua el Ripoll, dificulten la possibilitat d’ampliar la infraestructura viària en determinats trams.

Aquestes limitacions d’espai porten a una segona qüestió: existeix la possibilitat que s’estableixi un carril de dues direccions amb un sistema semafòric en algun tram? A l’espera de l’elaboració final del projecte, el pla BRCat, sistema que empleat en l’execució dels carrils de bus ràpid previstos, contempla possibles carrils de 2+1 alternats, però sempre amb la premissa de no generar capacitat addicional al vehicle privat.